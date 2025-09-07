Baltijas balss logotype
Как легко и просто привести в порядок волосы, которые выглядят грязными

Люблю!
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Как легко и просто привести в порядок волосы, которые выглядят грязными

Конечно, самый простой и эффективный способ — помыть голову, но не всегда это возможно. И речь не о тех, кто неделю не прикасается к шампуню, а о ситуациях, когда утром вы помыли волосы, а вечером они уже явно не свежие.

Или сегодня был душ, а завтра в поезде, самолетах с пересадками такой возможности (например, вы едете ). Учитывая сезон, головные уборы, перепады температуры (с улицы в теплое помещение и наоборот), проблема быстрого загрязнения волос знакома многим. Вот хорошие решения проблемы:

1. Укладка с гелем для волос

Если корни уже блестят, то добавьте еще больше глянцевого эффекта!

  • Можно нанести побольше геля и сделать мокрую укладку, «пожамкав» пряди от концов к корням;

  • Можно нанести гель по всей длине волос и зачесать их назад — это модно;

  • Можно нанести гель только на корни и убрать оставшиеся волосы в хвост или пучок. Важно добиться максимальной гладкости корней, поэтому лучше использовать не расческу, а щеточку, чтобы зачесать даже мелкие волоски.

Гель для волос не требует дополнительного нагревания при создании укладки, поэтому вы можете создать прическу из любых волос без фена и стайлеров. Можно купить мини-версию, чтобы носить в сумке и преобразиться за считанные минуты.

2. Сухой шампунь

Сухой шампунь рекомендуется при укладке на чистые волосы. Например, если вы в пути и понимаете, что дорога будет длинной, а возможности помыть голову не будет, то лучше заранее приготовиться к этой ситуации — вымыть голову шампунем для объема, уложить их с брашингом (приподнять у корней), нанести по пробору сухой текстурайзер или сухой шампунь.

Текстурайзер — не просто «пудра», впитывающая излишки себума. У него функция лака для волос с максимально естественным эффектом, он держит волосы в заданном направлении сутками. Сухой шампунь так не может. Объема он добавит во время использования, чистоту корней продлит, но с ним укладка долго держаться не будет. Поэтому, конечно, покупать текстурайзер, но если нет такой возможности, то подойдет и сухой шампунь.

А еще можно использовать парно — перед отъездом на день-два сделать укладку с текстурайзером, а с собой взять мини-версию сухого шампуня для освежения.

Вы нанесли сухой шампунь. Но взять с собой его все равно нужно, потому что это как пудра для лица, только для кожи головы. Время от времени его придется обновлять. Важно — наносить его не сверху, а по проборам и с расстояния 25 см от волос (если с близкого расстояния нанести, будет обратный эффект)! Дайте ему подсохнуть и массируйте корни руками.

3. Матирующие салфетки

Неужели все так просто, быстро и легко можно поправить?

Этот способ даже проще сухого шампуня. Просто проведите матирующей салфеткой по корням… И это поможет! Аккуратно «протрите» кожу головы у корней волос (по проборам и особенно тщательно сверху) — прическа будет ровно такой же, как и утром. И чистота корней сохранится несколько часов!

swjournal

#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

