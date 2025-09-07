Baltijas balss logotype
Страх любви: от внутренней тревоги до психической патологии 0 322

Люблю!
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Страх любви: от внутренней тревоги до психической патологии

Любовь и страх, как ни странно, часто идут рука об руку. На протяжении всей истории человечества люди не только стремились к близости, но и боялись её.

Этот страх — не всегда патология. Он может быть частью характера, особенно у так называемых психастеников: тревожных, мнительных, склонных к саморефлексии людей, чьи страхи часто укоренены в комплексе неполноценности, сформированном с детства.

Об этом рассказал врач-психиатр Андрей Шмилович.

1. Когда эмоции становятся угрозой

Для многих людей установление эмоциональной связи — уже само по себе подвиг. Влюбленность обостряет уязвимость: человек теряет контроль, становится зависимым, а разум временно уступает место чувству. Неудивительно, что такой накал вызывает тревогу — особенно у тех, кто уже переживал эмоциональные потрясения. В попытке защититься они могут избегать объекта своих чувств, опасаясь вновь испытать боль.

Иногда это избегание доходит до крайности. В других случаях — наоборот: возникает иллюзорная уверенность в том, что объект влюбленности отвечает взаимностью. Это состояние называется эротоманией и относится к психическим расстройствам.

2. Любовь как зависимость

Влюбленность может перерасти в созависимость — форму аддикции, при которой объект чувств становится «наркотиком». Человек теряет собственное «я», начинает копировать поведение и вкусы партнёра, впадает в состояние нарушенного самосознания. Такую эмоциональную растворенность можно наблюдать при тревожно-избегающем типе привязанности, особенно в деструктивных, абьюзивных отношениях. Примером этого может быть Стокгольмский синдром — патологическая привязанность заложника к террористу. В тяжёлых случаях речь идёт о расстройствах личности или биполярном аффективном расстройстве, требующих медикаментозного вмешательства.

3. Фобия — маска желания

Иногда за страхом скрывается желание. Например, женщина, боящаяся нового абьюза, может подсознательно стремиться к знакомому чувству — возникает своеобразное удовольствие от страха. Подобное поведение нередко встречается у людей, склонных к риску в жизни и в отношениях.

Важно различать: страх не всегда говорит о необходимости избегать чувств. Часто он отражает внутреннюю обсессию — навязчивое желание контролировать ситуацию. Как при ОКР, формируется ритуальное поведение, направленное на предотвращение мнимой угрозы: проверка телефонов, требование немедленного ответа на сообщения и т.д.

4. Когда страх мешает жить

Фобии могут проявляться в мелочах. Например, мужчина не пишет женщине в течение дня — и она испытывает острую тревогу, хотя разум подсказывает, что причины, скорее всего, безобидны. Такая тревога перерастает в ритуал: истерика, обвинения, обиды. Постепенно формируется модель отношений, основанная не на любви, а на тревожном контроле.

Похожим образом проявляется патологическая ревность. В отличие от здоровой, которая уходит при подтверждённой измене, патологическая ревность питается самой собой. Человек не ищет выхода — ему важен сам процесс подозрений.

5. Корни страхов — в детстве

Фобии часто формируются в раннем возрасте, особенно в семьях, где чувства и сексуальность табуированы. Посттравматические переживания, насилие, эмоциональные травмы могут в зрелом возрасте выражаться в виде сексуальных фобий, вагинизма, аноргазмии или страха сексуальной несостоятельности.

Нередко у женщин возникает боязнь быть воспринятыми как недостаточно привлекательные. У мужчин — страх перед эректильной дисфункцией. Эти тревоги могут привести к настоящим физиологическим нарушениям.

6. Что делать?

Психотерапия не устраняет страхи полностью — это невозможно. Но она помогает осознать их природу, научиться адаптироваться, контролировать и справляться. Люди не превращаются в других, но обретают новые ресурсы. Адаптация — дар природы, благодаря которому мы выжили как вид.

На ранних этапах проблему можно попытаться решить самостоятельно или с помощью близких. Если это не помогает — обратиться к психологу. В тяжёлых случаях — к врачу-психотерапевту или психиатру.

7. Общество и будущее

Социальные сети формируют новую реальность, в которой возможно «влюбиться» в текст, образ или даже чат-бота. Такая иллюзия отношений — результат фантазии, а не взаимодействия двух реальных людей. Это тревожная тенденция, особенно в контексте сексуального и эмоционального развития подростков.

Важно сохранять баланс между открытостью и интимностью, между разумом и чувствами. И помнить: страх — это не враг. Это сигнал. И если научиться его слышать — можно перестать от него бежать.

swjournal

#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
