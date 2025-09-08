Baltijas balss logotype
Как сушить светлую обувь после стирки, чтобы не было желтых и серых разводов 0 433

Люблю!
Дата публикации: 08.09.2025
1001sovet
Как сушить светлую обувь после стирки, чтобы не было желтых и серых разводов

Никогда не сушите ботинки на батарее или в духовке — это разрушает материал.

Особенно это касается белых и светлых кроссовок, которые во время процесса высыхания могут покрываться неприятными желтыми и серыми пятнами.

Автор видео в ТікТок показала гениальный метод с салфетками, решающим проблему разводов на белой обуви. Вот в чем секрет безупречного цвета обуви после стирки.

Как сушить светлую обувь, чтобы не оставалось разводов

Автор канала «Полезные идеи» @khutoraesthetic рекомендует обмотать светлые влажные кроссовки бумажными салфетками или полотенцами. И после высыхания ваша любимая пара будет, как новая, без пятен и разводов. Если же этого не сделать, отмечает блогер, то обувь будет иметь некрасивые следы, особенно если она декорирована цветными вставками.

Также есть еще способ, который поможет избежать разводов на обуви после высыхания. Влажную обувь нужно завернуть в чистое белое махровое полотенце, а затем поставить возле вентилятора. Полотенце впитывает лишнюю влагу, а воздух обеспечивает равномерное высыхание. Благодаря этому на светлом материале не появляются желтые и серые разводы.

Полезные советы, чтобы избежать желтых разводов на светлой обуви

  • Перед сушкой тщательно промокните обувь от остатков влаги.

  • Если вы чистили мылом, обязательно смывайте его полностью.

  • Используйте специальные защитные спреи для светлой обуви.

  • Никогда не сушите ботинки на батарее или в духовке — это разрушает материал.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
