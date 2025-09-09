Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 09.09.2025
BB.LV
20 предметов одежды, которых лучше избегать, чтобы не выглядеть старше своих лет

При создании образа приходится выбирать из множества вариантов одежды, и не всегда выбор удачен. Следуя этим правилам, вы избежите ошибок и сохраните свежий, молодой вид.

1. Сумка и бижутерия в тон обуви – этот тренд давно потерял актуальность и добавляет владелице такого образа несколько лет.

2. Не надевайте одежду оливковых, болотных и подобных оттенков – они могут создать впечатление нездоровой бедности лица.

3. Бархат, атлас, кружева старят молодых женщин, особенно в дневное время.

4. Используйте любые светлые и розовато-персиковые тона макияжа, чтобы не выглядеть старше.

5. Многие думают, что черный цвет старит, но это спорно и зависит от типа одежды и макияжа. Женщина в изысканном черном платье и с правильным макияжем всегда выглядит соблазнительно. Свежести образу можно придать при помощи цветного шарфика или аксессуаров.

6. Не надевайте слишком свободную и бесформенную одежду. Такие фасоны идут лишь моделям с идеальными параметрами.

7. Избегайте ярких неоновых цветов, которые вышли из моды лет 20 назад. Лучше наденьте что-нибудь с выразительным сочным оттенком.

8. Выбирайте правильную длину и форму. Большинству женщин с неидеальной фигурой идет юбка длиной чуть ниже колена, которая придает фигуре визуально более стройный вид. Прямые длинные брюки, закрывающие каблук, вещи с V-образным вырезом также стройнят.

9. Всегда помните, что темные цвета делают нас старше, а светлые – придают образу свежести и молодости.

10. Желая придать образу нарядности, не перестарайтесь с количеством украшений с камнями, будь то бриллианты или качественная бижутерия. Избегайте большого количества страз и бисера. Лучше соблюдать минимализм, чем выглядеть смешно и нелепо.

11. Подбирайте одежду по возрасту. Если вы привыкли в 20 лет носить короткую юбку, то в 35 этот вид одежды уже не будет выглядеть так актуально, даже если фигура позволяет. Следите за тенденциями, забудьте про яркий молодежный макияж и старые вещи из молодости. Достаточно знать основные тренды (цвета одежды, фасон), чтобы выглядеть современно.

12. Избегайте сочетаний юбка + жакет или брюки + пиджак, если собираетесь пойти не на работу, а куда-нибудь в кафе.

13. Подчеркивайте талию в любом виде одежды.

14. Слишком яркий макияж, необычный цвет волос, перебор со средствами для укладки – все это может придать образу несуразный вид и добавить пару лет.

15. Здоровые блестящие «живые» волосы и мягкий макияж, который подчеркнет достоинства, сделают свежим и привлекательным образ любой женщины. Так вы будете выглядеть намного лучше и моложе, чем с килограммом пудры на лице и литром лака на голове.

16. Будьте осторожны с одеждой, не соответствующей возрасту и статусу. Неформальная одежда, оборки или воланы, платья в стиле 30-х годов идут далеко не всем, а иногда и провоцируют неверное восприятие вас окружающими.

17. Подбирайте одежду в соответствии с той социальной группой, к которой вы себя относите или хотели бы относить. Преподавателю вуза стоит выбрать более сдержанный стиль, а вот актрисе театра можно смело примерить какой-то богемный наряд.

18. Грубые закрытые туфли не добавят вам очарования. Намного женственней смотрится открытая обувь на высоком каблуке.

19. Избегайте любых крайностей в выборе стиля. Гармоничность облика к лицу большинству представительниц прекрасного пола. Потратьте немного времени, проконсультируйтесь со специалистами и выучите, какие виды и цвета одежды максимально подчеркнут ваши достоинства и скроют недостатки. Исходя из этого вы сможете сформировать индивидуальный стиль.

20. И главное: старит не столько неправильная одежда, сколько мысли и отсутствие внимания к себе. Ухоженная женщина, знающая себе цену, будет одинаково шикарно выглядеть и в 30, и в 50 лет.

Источник: pomada

