«Память, воплощенная в камне»: на могиле Яниса Тиммы установили памятник

Появились кадры с могилы Яниса Тиммы. Баскетболиста похоронили в Латвии, где он родился и где живут его родные. На кадрах можно увидеть памятник, установленный на месте, где он был похоронен.

«Еще нет оформления цветами, еще не состоялась официальная церемония — все это впереди. Но уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощенная в камне, говорит громче любых слов…» - написала в социальных сетях адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи Яниса Тиммы.

По данным Телеграм-канала Mash, стоимость памятника составляет почти 20 тыс. евро. Его оплатила семья баскетболиста. Бывшая супруга Тиммы Анна Седокова в этом не участвовала.

Ранее Маргарита Гаврилова сообщала, что семье спортсмена удалось добиться возобновления дела о его смерти. По ее словам, следствие намерено пригласить в Ригу на допрос Анну Седокову.