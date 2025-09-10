Пять лет назад российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук вышла замуж во второй раз. Супругом светской львицы стал дизайнер Сергей Харченко. В январе 2023 года у пары появился первый общий ребенок — сын Петр. Мальчика, по данным СМИ, родила суррогатная мама. Многие тогда раскритиковали Светлану за такое решение. Однако она на нападки не реагировала.

Накануне Бондарчук запечатлели на прогулке с подросшим Петром. Мать и сын прошлись по улочкам столицы за руку. Светлана сияла в розовом платье в мелкий цветочек. В качестве аксессуаров она предпочла туфли в тон и белую сумку. Маленький Петр был одет в светлый джинсовый костюм. Соответствующий снимок 56-летняя Бондарчук обнародовала на странице личного блога.

Cоцсети

«Зачем он так быстро растет?!!» — написала модель под совместным фото с сыном.

Пользователи Сети молниеносно отреагировали на милую семейную публикацию. В комментариях отметили, что Светлана и Петр невероятно милые.

«Вы всегда стильная! Маленький мужчинка не отстает», «Какие милые красавчики. И мамуля и сынуля», «Это так мило», — высказались подписчики Светланы Бондарчук.