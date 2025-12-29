По словам специалиста, в группу повышенного риска входят люди с заболеваниями сердца и сосудов, так как магнитные бури оказывают влияние на кровообращение.

Чтобы минимизировать негативные последствия во время таких космических явлений, врач рекомендует контролировать артериальное давление, иметь при себе необходимые медикаменты и воду, избегать стрессов и негативных эмоций, а также следить за рационом питания.

«Важно не поддаваться панике. Многие, услышав о надвигающихся магнитных бурях, начинают накручивать себя, что в конечном итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения», — резюмировал доктор.