Медик объяснил, как справиться с магнитными бурями

Дом и сад
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Медик объяснил, как справиться с магнитными бурями

Кандидат медицинских наук Андрей Сахаров поделился рекомендациями по выживанию в условиях магнитных бурь.

 

По словам специалиста, в группу повышенного риска входят люди с заболеваниями сердца и сосудов, так как магнитные бури оказывают влияние на кровообращение.

Чтобы минимизировать негативные последствия во время таких космических явлений, врач рекомендует контролировать артериальное давление, иметь при себе необходимые медикаменты и воду, избегать стрессов и негативных эмоций, а также следить за рационом питания.

«Важно не поддаваться панике. Многие, услышав о надвигающихся магнитных бурях, начинают накручивать себя, что в конечном итоге приводит к ухудшению самочувствия из-за эмоционального напряжения», — резюмировал доктор.

