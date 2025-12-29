Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему собака преследует свой хвост и когда стоит насторожиться 0 279

В мире животных
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему собака преследует свой хвост и когда стоит насторожиться

Собака, играющая с собственным хвостом, — привычная картина для многих владельцев. Но знаете ли вы, почему ваш питомец так себя ведет? Как утверждают эксперты, иногда это может быть тревожным сигналом.

 

Иногда кажется, что в погоне за хвостом, собака может превратиться в вертящееся колесо и буквально взлететь! Несмотря на то, что это зрелище может быть забавным и увлекательным, лучше отучать питомца от этой привычки.

Специалисты до сих пор не могут точно объяснить причины такого поведения. Тем не менее, большинство из них согласны с тем, что погоня за хвостом — это способ выразить свои потребности и общаться.

Исследователи выдвигают несколько гипотез о том, почему собаки так поступают, включая игривость (или избыток энергии), стремление привлечь внимание или ожидание захватывающих событий, таких как кормление или прогулка. В некоторых случаях такая игра может быть спровоцирована тревогой или разочарованием.

Бет Лофтус из Школы ветеринарных наук Бристольского университета отмечает: «В научной литературе недостаточно информации о том, почему собаки гоняются за своими хвостами. Мы предполагаем, что на это поведение могут влиять генетические факторы и индивидуальные особенности собаки, а также условия, в которых она росла в первые 16 недель жизни. Однако мы лишь предполагаем, и на самом деле не знаем, что это поведение означает для благополучия собак».

Ветеринары рекомендуют внимательно анализировать ситуации, в которых ваш питомец начинает так себя вести. Это может не только указать на недостаток физической активности, но и помочь предотвратить травмы. Часто собаки начинают жевать свои хвосты, причиняя себе боль.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Шмели ощущают электрические поля цветов - новое исследование
Изображение к статье: Почему кошки всегда приземляются на лапы?
Изображение к статье: Опасные продукты для пернатых: что не стоит класть в кормушку
Изображение к статье: Сладкое искушение: почему шоколад опасен для домашних животных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео