Собака, играющая с собственным хвостом, — привычная картина для многих владельцев. Но знаете ли вы, почему ваш питомец так себя ведет? Как утверждают эксперты, иногда это может быть тревожным сигналом.

Иногда кажется, что в погоне за хвостом, собака может превратиться в вертящееся колесо и буквально взлететь! Несмотря на то, что это зрелище может быть забавным и увлекательным, лучше отучать питомца от этой привычки.

Специалисты до сих пор не могут точно объяснить причины такого поведения. Тем не менее, большинство из них согласны с тем, что погоня за хвостом — это способ выразить свои потребности и общаться.

Исследователи выдвигают несколько гипотез о том, почему собаки так поступают, включая игривость (или избыток энергии), стремление привлечь внимание или ожидание захватывающих событий, таких как кормление или прогулка. В некоторых случаях такая игра может быть спровоцирована тревогой или разочарованием.

Бет Лофтус из Школы ветеринарных наук Бристольского университета отмечает: «В научной литературе недостаточно информации о том, почему собаки гоняются за своими хвостами. Мы предполагаем, что на это поведение могут влиять генетические факторы и индивидуальные особенности собаки, а также условия, в которых она росла в первые 16 недель жизни. Однако мы лишь предполагаем, и на самом деле не знаем, что это поведение означает для благополучия собак».

Ветеринары рекомендуют внимательно анализировать ситуации, в которых ваш питомец начинает так себя вести. Это может не только указать на недостаток физической активности, но и помочь предотвратить травмы. Часто собаки начинают жевать свои хвосты, причиняя себе боль.