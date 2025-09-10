Baltijas balss logotype
Какие покупки в секонд-хенде могут быть рискованными 0 259

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Какие покупки в секонд-хенде могут быть рискованными

Секонд-хенды уже давно стали настоящим сокровищем для тех, кто ценит стиль, индивидуальность и осознанное потребление. Здесь можно найти винтажные бренды, дизайнерские жемчужины и уникальные вещи, которые добавят характера вашему гардеробу.

Тем не менее не все покупки одинаково удачны, есть вещи, которые лучше оставить на вешалке. Издание Martha Stewart собрало список одежды и обуви, от которых стоит отказаться, а также объяснило почему.

Белье и купальники

Первое табу в секонд-хенде — это нижнее белье и купальные костюмы. Даже если у них новый внешний вид, вопрос гигиены и безопасности здесь всегда на первом месте. Особенно опасны ткани, которые трудно качественно продезинфицировать, например, кружево, шелк или эластичные материалы.

Исключение: новые купальники или белье с бирками и гигиеническими вставками, которые не использовались. Но даже тогда стоит постирать вещь перед первым ношением.

Мас-маркет

В секонд-хендах часто можно найти одежду из масс-маркета. На первый взгляд, это неплохая альтернатива новым вещам, но лучше не тратить на них деньги. Почему?

  • дешевые синтетические ткани быстро портятся;

  • они не рассчитаны на длительное ношение;

  • часто уже имеют катышки или потерю формы.

Лучше искать вещи из натуральных материалов, например, хлопок, лен, шерсть, которые выглядят дороже и прослужат дольше.

Обувь прошлых десятилетий

Винтажные туфли или ботинки выглядят эффектно, но у них есть серьезная проблема — изношенная подошва и потеря поддержки стопы. Даже если пара выглядит почти новой, материалы со временем стареют, кожа трескается, клей рассыхается, а подошва может расклеиться после нескольких выходов.

Есть смысл покупать только классические модели, если вы готовы отдать их в мастерскую для полного ремонта.

Одежда с поврежденной подкладкой

Жакеты, пальто или куртки с разорванной подкладкой — не лучшая инвестиция.

  • Повреждения трудно качественно отремонтировать.

  • В ткани накапливаются запахи и бактерии.

  • Перед покупкой всегда проверяйте внутреннюю часть изделия.

Брюки со следами ношения

Да, иногда это звучит неприятно, но стоит обязательно осматривать матню в штанах или шортах. Бывают пятна, потертости или неприятные запахи, которые невозможно полностью устранить.

Совет: выворачивайте штаны наизнанку и внимательно осматривайте, прежде чем покупать.

Кашемир с колтунами

Кашемировые свитера — настоящая находка в секонд-хенде, но не всегда. Если изделие уже имеет много катышков, это означает, что ткань потеряла прочность и прослужит недолго.

Ищите свитера с минимальными следами носки. Легкое пилингирование можно убрать машинкой для удаления колтунов.

Одежда, которая требует сложной переработки

Винтажное вечернее платье или жакет с роскошной вышивкой могут казаться выгодной покупкой. Но если вещь требует значительной переработки, например, новой подкладки, перекроя или реставрации, есть риск, что она так и останется в шкафу.

Исключение: если вы действительно готовы вложиться в ремонт, например, это ваше «платье мечты».

Как сделать удачную покупку в секонд-хенде

  • Всегда проверяйте запах вещей. Даже химчистка не всегда способна их устранить.

  • Смотрите на фурнитуру: пуговицы, молнии, застежки должны быть целыми.

  • Выбирайте качественные ткани, натуральные волокна сохраняются лучше.

  • Покупайте то, что реально будете носить, а не просто потому, что дешево.

Секонд-хенд — это всегда приключение и возможность найти уникальные вещи. Но чтобы шопинг был удачным, стоит помнить, что не все стоит второй попытки. Зато инвестиция в качественные натуральные материалы, уникальные аксессуары или классические пальто может стать вашей лучшей модной находкой.

Источник: tsn

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

