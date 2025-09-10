Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Какие женщины привлекают мужчин как магнит — названо 6 типов. Узнаете себя?

О какой женщине мечтает мужчина? Вы когда-нибудь над этим задумывались? В этой статье расскажем сразу о 6 типах женщин, от которых мужчины не могут оторваться, как бы ни хотели!

Что нравится большинству мужчин, знает zatyshok. И очень рекомендуем вам поискать себя в этом списке!

ТОП-6 типов женщин, которые притягивают мужчин

  1. Умная женщина. Верьте или нет, а мужчинам тоже хочется поговорить. И, конечно же, гораздо лучше будет обсудить какие-то фильмы, литературу или даже политико-экономические вопросы, чем слушать часами о новой коллекции одежды от известного бренда. Становиться занудой, которая его исправляет на каждом шагу, конечно, не надо, но и иметь хоть какое-то зеленое понятие о важных вещах и быть взрослой - обязательно!

  2. Таинственная. Это означает только то, что открываться мужчине нужно постепенно, а не вываливать на него всю информацию о себе сразу. Открытая книга - это не всегда интересно, как ни крути...

  3. Интересные женщины. Здесь речь идет об интересных хобби и интересах, что-то необычное и даже немного таинственное. Чтобы быть полноценной для самой себя и интересной для мужчин вы должны иметь какие-то интересы и хотя бы минимальное представление о мире, который нас окружает.

  4. Уверенная женщина. Быть сексуальной - это не только о физиологии и анатомии. Быть уверенной в себе и не бояться пробовать новое, будучи уверенной, что все получится - это особая женская черта, которая очень привлекает мужчин. И не слушайте тех, кто говорит иначе! Женщина с низкой самооценкой нужна лишь тюфякам и абьюзерам!

  5. Кулинарная энтузиастка. На фоне остальных типов этот выглядит довольно «интересно», зато правдиво! Не забываем, что мужчины любят хорошо поесть и совсем не против, когда всю эту «кухонную волокиту» берет на себя любимая.

  6. Веселая и непринужденная. Если вы постоянно в хорошем настроении, это очень большой плюс для вас в глазах мужчины! Конечно, у всех нас бывают тяжелые дни, когда совсем не до улыбок, но быть надутой и недовольной на постоянной основе - очень плохой вариант. Быть рядом с постоянно сердитым человеком мало кто согласится, тем более, если вы только ищете себе половинку. ** 7. Женщина с женственными формами.** Если вы думаете, что мужчины всегда гоняются за девушками с параметрами 90-60-90, то очень ошибаетесь: несколько лишних сантиметров на талии или еще где-то не будут иметь для них абсолютно никакого значения, если у вас будет настоящая женственная фигура с красивыми изгибами, округлыми бедрами и другими пышными формами, которые так и хочется помять.

#мужчина и женщина
Видео