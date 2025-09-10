Какие женщины привлекают мужчин как магнит — названо 6 типов. Узнаете себя?

Что нравится большинству мужчин, знает zatyshok. И очень рекомендуем вам поискать себя в этом списке!

Умная женщина. Верьте или нет, а мужчинам тоже хочется поговорить. И, конечно же, гораздо лучше будет обсудить какие-то фильмы, литературу или даже политико-экономические вопросы, чем слушать часами о новой коллекции одежды от известного бренда. Становиться занудой, которая его исправляет на каждом шагу, конечно, не надо, но и иметь хоть какое-то зеленое понятие о важных вещах и быть взрослой - обязательно!

Таинственная. Это означает только то, что открываться мужчине нужно постепенно, а не вываливать на него всю информацию о себе сразу. Открытая книга - это не всегда интересно, как ни крути...

Интересные женщины. Здесь речь идет об интересных хобби и интересах, что-то необычное и даже немного таинственное. Чтобы быть полноценной для самой себя и интересной для мужчин вы должны иметь какие-то интересы и хотя бы минимальное представление о мире, который нас окружает.

Уверенная женщина. Быть сексуальной - это не только о физиологии и анатомии. Быть уверенной в себе и не бояться пробовать новое, будучи уверенной, что все получится - это особая женская черта, которая очень привлекает мужчин. И не слушайте тех, кто говорит иначе! Женщина с низкой самооценкой нужна лишь тюфякам и абьюзерам!

Кулинарная энтузиастка. На фоне остальных типов этот выглядит довольно «интересно», зато правдиво! Не забываем, что мужчины любят хорошо поесть и совсем не против, когда всю эту «кухонную волокиту» берет на себя любимая.