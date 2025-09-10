В конце августа этого года состоялась свадьба актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги. Торжество пары проходило в максимально закрытом формате. В СМИ, впрочем, все равно это активно обсуждали. А накануне даже выяснили, где же будут жить новоиспеченные супруги.

По информации Telegram-канала «Светский хроник», Агата и Петр приобрели дом в элитном подмосковном поселке. Это место славится звездными жильцами. Среди соседей недавно сыгравших свадьбу артистов числятся Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков с Юлией Ковальчук, а также Мария Миронова.

Сообщается, что у столь райского местечка хорошая репутация. Охраняемая территория, въезд строго по пропускам, коттеджи в европейском стиле, озера и ухоженные парки. Для комфорта жильцов также построили детский сад, спортивные клубы и рестораны. Стоимость жилья соответствует его статусу. За небольшой особняк придется заплатить порядка 550 тыс. евро.

Пока неизвестно, кто именно из супругов стал счастливым владельцем недвижимости. Однако, по слухам, покупка дома легла на плечи Петра Дранги. У Агаты Муцениеце уже есть квартира и дача под Москвой.