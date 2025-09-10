Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая семья — новый дом: Муцениеце и Дранга поселились среди звёздных соседей 1 3411

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2025
womanhit
Агата Муцениеце и Петр Дранга.

Агата Муцениеце и Петр Дранга.

Молодожены Агата Муцениеце и Петр Дранга приобрели особняк в элитном поселке.

В конце августа этого года состоялась свадьба актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги. Торжество пары проходило в максимально закрытом формате. В СМИ, впрочем, все равно это активно обсуждали. А накануне даже выяснили, где же будут жить новоиспеченные супруги.

По информации Telegram-канала «Светский хроник», Агата и Петр приобрели дом в элитном подмосковном поселке. Это место славится звездными жильцами. Среди соседей недавно сыгравших свадьбу артистов числятся Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков с Юлией Ковальчук, а также Мария Миронова.

Сообщается, что у столь райского местечка хорошая репутация. Охраняемая территория, въезд строго по пропускам, коттеджи в европейском стиле, озера и ухоженные парки. Для комфорта жильцов также построили детский сад, спортивные клубы и рестораны. Стоимость жилья соответствует его статусу. За небольшой особняк придется заплатить порядка 550 тыс. евро.

Пока неизвестно, кто именно из супругов стал счастливым владельцем недвижимости. Однако, по слухам, покупка дома легла на плечи Петра Дранги. У Агаты Муцениеце уже есть квартира и дача под Москвой.

Читайте нас также:
#агата муцениеце
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
3
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    10-го сентября

    Молодцы что не в латвии

    12
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 91
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 148
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 185
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 138

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 11
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 13
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 19
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 40
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 77
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 56
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 11
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 13
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео