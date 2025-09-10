Полгода назад Кокичи Акузава пережил остановку сердца. А не так давно он поднялся на самую высокую гору Японии, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Дожить до ста лет — это уже рекорд. Но японец Кокичи Акузава пошел дальше, вернее, выше — прямиком на знаменитую гору Фудзи. Ему было 102 года 51 день, когда он покорил высоту в 3776 метров.

Кокичи всю жизнь тянуло в горы. Свое первое восхождение он совершил в 14 лет, позже увлекся скалолазанием. При этом трудовая деятельность Кокичи не была связана со спортом. Долгое время он работал инженером-конструктором двигателей, затем специалистом по искусственному осеменению скота, причем продолжал трудиться до 85 лет.

Сейчас Кокичи каждую неделю старается выбираться в горы. Кроме того, он до сих пор трудится волонтером в доме престарелых и обучает живописи на дому.

Конечно, за долгие годы жизни мужчина часто бывал на горе Фудзи. Но когда Кокичи поднимался на нее в 96 лет, то вряд ли думал, что вернется сюда в 102 года. Ну а в качестве «разминки» в 99 лет японец покорил вершину Набэварияму высотой 1272 метра.

Итак, в 8:40 утра 3 августа Кокичи начал восхождение на Фудзи. Тропа Ёсида, по которой шел японец, считается самой простой из четырех маршрутов, но все-таки достаточно сложной даже для молодых альпинистов. Как правило, по этой тропе можно добраться до вершины за шесть часов, если, конечно, вам не 102 года.

Поэтому Кокичи решил не рисковать и растянул восхождение на три неполных дня. Тем более что за полгода до этого мужчина споткнулся и повредил ногу, поднимаясь на гору недалеко от своего дома, а позже пережил остановку сердца.

Чтобы вернуться в форму, Кокичи каждый день ранним утром отправлялся на часовую прогулку. И все-таки восхождение далось ему очень тяжело. В какой-то момент, уже на полпути к вершине, он хотел сдаться. Однако сопровождавшая его дочь Мотоэ, которой 75 лет, велела отцу идти вперед, шаг за шагом приближаясь к вершине.

К счастью, повезло с погодой: условия были идеальными для восхождения. Однако пожилые люди мерзнут сильнее, так что чем выше поднимался Кокичи, тем ему было холоднее. К тому же на высоте атмосферное давление падает, воздух становится разреженным. Такие условия и для молодых становятся серьезным испытанием, что уж говорить о пожилых.

Но благодаря поддержке близких и настойчивости дочери Кокичи справился. Утром 5 августа он достиг вершины Фудзи, где расписался в книге посетителей святилища Фудзисан Сэнгэн. Как признался потом мужчина, в тот момент он испытывал скорее облегчение, чем волнение.

Фото: www.guinnessworldrecords.com

«Фудзи — не самая сложная гора, но сейчас она оказалась гораздо сложнее, чем когда мне было 96, да и вообще сложнее любой другой горы до этого», — цитирует Кокичи Associated Press.

Долгожитель признался, что никогда не чувствовал себя таким слабым. Он не испытывал боли, но собственная медлительность и нехватка сил огорчали Кокичи. «Я уже и не думал, что дойду. Без помощи друзей и близких точно бы не смог», — признается мужчина.

Однако, когда японец получил сертификат Книги рекордов Гиннесса как самый старый человек, поднявшийся на Фудзи, его чувства изменились. «Я доволен. Да, в моем возрасте я уже не воспринимаю любую гору как должное. Но все-таки лучше лезть, пока можешь», — говорит долгожитель.

Конечно, журналисты не могли не спросить, хочет ли Кокичи повторить восхождение на Фудзи.

«Никогда больше! — с улыбкой ответил японец. — Но, возможно, через год я изменю свое решение».