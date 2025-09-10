Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасно ли носить чужие вещи: взгляд дерматолога 0 253

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Опасно ли носить чужие вещи: взгляд дерматолога

С детства известно: чужие щётки, полотенца или расчёски использовать нельзя. Но одежду многие по привычке считают безобидной и безопасной. На самом деле чужая кофта, купленная с рук или одолженная у знакомого, может стать источником проблем для кожи.

Эксперт: Наталья Энгельгардт, гомеопат, дерматолог, трихолог, дерматовенеролог

"На ткани остаются частицы кожи, пот, микробы и споры грибков. В тёплой и влажной среде они чувствуют себя прекрасно. Если у владельца были грибковые заболевания стоп или ногтей, чесотка или бактериальные высыпания, есть риск, что патогены передадутся и вам”, — объясняет дерматолог. Особенно уязвимы люди с микротрещинами на коже или сниженным иммунитетом.

Особое внимание заслуживает одежда с маркетплейсов. Многие уверены, что новая вещь априори стерильна. Но в реальности часть товаров возвращается после примерки, а складские условия далеки от нужного уровня чистоты. В результате на ткани могут оставаться следы косметики, пота или даже возбудители грибковых инфекций. Поэтому Не менее коварна чужая обувь. Тёплая и влажная внутренняя поверхность ботинок или кроссовок — идеальная среда для грибков. любую покупку нужно обязательно стирать перед тем, как надеть.

Передача онихомикоза (грибка ногтей) или микоза стоп через обувь — один из самых частых бытовых сценариев заражения. Даже если обувь кажется чистой, споры могут сохраняться в ней месяцами.

А что если ситуация вынужденная — например, вы замёрзли и вам дали чужую куртку на пару часов? В таком случае риски минимальны, ведь инфекция не успеет передаться через верхнюю одежду за столь короткое время. “Опасность появляется, если вещь долго соприкасается с кожей или носится регулярно. Если вы наденете чужую одежду на короткое время, риск минимален, но полностью защитить себя можно только постирав или обработав вещь паром”, — рассказывает Энгельгардт.

Одежду рекомендуется стирать при температуре от 40–60 °C (в зависимости от ткани) — это помогает убрать большинство бактерий и грибков. Обувь лучше обрабатывать специальными антисептическими спреями, а стельки менять. Даже такие простые меры значительно снижают риск заражения.

Если хочется избежать неприятных “подарков” от модной кофты или пары винтажных ботинок, нужно соблюдать простые правила безопасности — тогда ничего из вышеперечисленного не принесет проблем.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 156
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 179

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 17
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 68
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 58
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 61
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 46
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 17
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 23
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 68

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео