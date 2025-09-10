Опасно ли носить чужие вещи: взгляд дерматолога

С детства известно: чужие щётки, полотенца или расчёски использовать нельзя. Но одежду многие по привычке считают безобидной и безопасной. На самом деле чужая кофта, купленная с рук или одолженная у знакомого, может стать источником проблем для кожи.

Эксперт: Наталья Энгельгардт, гомеопат, дерматолог, трихолог, дерматовенеролог

"На ткани остаются частицы кожи, пот, микробы и споры грибков. В тёплой и влажной среде они чувствуют себя прекрасно. Если у владельца были грибковые заболевания стоп или ногтей, чесотка или бактериальные высыпания, есть риск, что патогены передадутся и вам”, — объясняет дерматолог. Особенно уязвимы люди с микротрещинами на коже или сниженным иммунитетом.

Особое внимание заслуживает одежда с маркетплейсов. Многие уверены, что новая вещь априори стерильна. Но в реальности часть товаров возвращается после примерки, а складские условия далеки от нужного уровня чистоты. В результате на ткани могут оставаться следы косметики, пота или даже возбудители грибковых инфекций. Поэтому Не менее коварна чужая обувь. Тёплая и влажная внутренняя поверхность ботинок или кроссовок — идеальная среда для грибков. любую покупку нужно обязательно стирать перед тем, как надеть.

Передача онихомикоза (грибка ногтей) или микоза стоп через обувь — один из самых частых бытовых сценариев заражения. Даже если обувь кажется чистой, споры могут сохраняться в ней месяцами.

А что если ситуация вынужденная — например, вы замёрзли и вам дали чужую куртку на пару часов? В таком случае риски минимальны, ведь инфекция не успеет передаться через верхнюю одежду за столь короткое время. “Опасность появляется, если вещь долго соприкасается с кожей или носится регулярно. Если вы наденете чужую одежду на короткое время, риск минимален, но полностью защитить себя можно только постирав или обработав вещь паром”, — рассказывает Энгельгардт.

Одежду рекомендуется стирать при температуре от 40–60 °C (в зависимости от ткани) — это помогает убрать большинство бактерий и грибков. Обувь лучше обрабатывать специальными антисептическими спреями, а стельки менять. Даже такие простые меры значительно снижают риск заражения.

Если хочется избежать неприятных “подарков” от модной кофты или пары винтажных ботинок, нужно соблюдать простые правила безопасности — тогда ничего из вышеперечисленного не принесет проблем.