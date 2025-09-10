В чём разница между анорексией и булимией

Проблемы с пищевым поведением — это не просто «капризы» или «мода на худобу». Это серьезные психические расстройства, которые могут разрушать жизнь и даже представлять угрозу для здоровья и жизни. Среди них самые известные — анорексия нервная и булимия нервная.
На первый взгляд, они кажутся похожими, ведь и при анорексии, и при булимии человек чрезмерно фокусируется на своем весе, форме тела и еде. Но механизмы этих заболеваний и способы, которыми люди пытаются «контролировать» свой вес, отличаются, об этом рассказало издание Medical News Today.
Многие люди в течение жизни сталкиваются с расстройством пищевого поведения. Чаще всего такие проблемы возникают в подростковом возрасте и ранней молодости, в среднем около 18 лет. Хотя общество часто связывает эти заболевания с подростками, на самом деле они могут появиться в любом возрасте. Даже мужчины страдают от них, хотя их случаи чаще остаются недиагностированными.
Анорексия
Анорексия нервная — это психическое расстройство, при котором человек сознательно ограничивает питание с целью потери веса или страха перед его набором.
Типичные проявления:
-
отказ от еды, пропуск приема пищи;
-
избегание продуктов с высокой калорийностью;
-
чрезмерные физические нагрузки вплоть до истощения;
-
постоянное взвешивание, ритуалы вокруг еды;
-
искаженное восприятие собственного тела (человек видит себя «полным», даже когда у него критически низкий вес);
-
ношение слишком просторной одежды, чтобы скрыть худобу;
-
применение препаратов для подавления аппетита.
Есть подтип «анорексия с перееданием и очищением», когда человек чередует сильное ограничение с эпизодами переедания, после которых вызывает рвоту или употребляет слабительные.
Опасность: анорексия может приводить к серьезным осложнениям, от нарушения менструального цикла и бесплодия до сердечной недостаточности и даже смерти.
Булимия
Булимия нервная проявляется циклом переедания и очищения. Человек может съедать большие количества пищи за короткое время, после чего пытается избавиться от калорий, например, вызывает рвоту, принимает слабительные или изнуряет себя физическими упражнениями.
Типичные проявления:
-
повторяющиеся эпизоды неконтролируемого переедания;
-
чувство вины и стыда после этого;
-
рвота, прием слабительных, клизмы или «очистительные» диеты;
-
хроническая боль в животе, кислотный рефлюкс;
-
проблемы с зубами и деснами из-за действия желудочной кислоты;
-
отечность лица, болезненность горла, неприятный запах изо рта;
-
нестабильный вес, часто в пределах нормы или немного выше, или ниже.
Опасность: булимия вызывает серьезные проблемы с сердцем и почками из-за обезвоживания и нарушения баланса электролитов.
Разница между анорексией и булимией
Анорексия — строгое ограничение пищи и постоянное стремление снизить вес.
Булимия — эпизоды переедания и попытки «очиститься».
Общее: чрезмерный страх набрать вес, искаженное восприятие тела, тревога, депрессия, низкая самооценка.
Симптомы
Физические признаки анорексии
-
резкое похудение, низкий ИМТ;
-
сухость кожи, выпадение волос, ломкие ногти;
-
постоянное ощущение холода;
-
нарушение менструального цикла;
-
анемия, мышечная слабость;
-
запоры, боль в животе;
-
риск органной недостаточности.
Физические признаки булимии
-
ослабление зубов, разрушение эмали;
-
воспаленное горло, отеки на лице;
-
нарушение сердечного ритма;
-
сильная усталость, головокружение;
-
вздутие живота, боль;
-
обезвоживание, судороги, костные проблемы.
Диагностика
Врач:
-
проводит беседу и физический осмотр;
-
может назначить анализы крови, мочи, ЭКГ;
-
проверяет работу почек, сердца, костной системы.
Очень важно быть откровенными с врачом, даже если это тяжелая тема.
Лечение
Лечение всегда комплексное и включает в себя:
-
Медицинскую помощь: устранение осложнений, восстановление веса.
-
Психотерапию: когнитивно-поведенческую (CBT, CBT-E), семейную терапию (FBT) — особенно эффективна для подростков, диалектическую (DBT) для развития навыков эмоциональной регуляции, другие методы (ACT, психодинамическую терапию, интерперсональную терапию).
-
Диетологическое сопровождение для формирования здорового питания.
-
Медикаменты при депрессии или тревожных расстройствах.
-
Группы поддержки и послелечебный уход, чтобы снизить риск рецидива.
-
В тяжелых случаях возможно лечение в стационаре.
Как поддержать близкого человека
-
Не комментируйте вес или внешность.
-
Будьте рядом и слушайте без критики.
-
Давайте ощущение ценности и поддержки.
-
Предложите помощь обратиться к специалисту.
-
Избегайте разговоров о диетах и калориях.
Анорексия и булимия — разные по проявлениям, но одинаково опасные расстройства пищевого поведения. Они разрушают не только физическое, но и психическое здоровье. Своевременная помощь может спасти жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких чувствует симптомы, обратитесь к врачу. Это не стыдно, а наоборот — шаг к выздоровлению.
