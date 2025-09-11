Baltijas balss logotype
Как понять, что организм нуждается в помощи 0 505

Люблю!
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Как понять, что организм нуждается в помощи

Человеческий организм устроен абсолютно удивительным образом. Одновременно в нас происходит немыслимое количество процессов. И, если случается сбой, то мы обязательно чувствуем что-то необычное. Однако, многие из нас оставляют это без внимания. Но ведь всегда лучше устранить проблему в самом ее начале, чем потом бороться с различными осложнениями! Итак, давайте узнаем, что же значат некоторые сигналы нашего организма.

15 признаков проблем со здоровьем

Сухость кожи

Твоему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов включи в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла.

Ломкость волос и ногтей

Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.

Кровоточивость десен

В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.

Плохой сон и раздражительность

Говорит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.

Судороги по ночам

Также говорят о недостатке магния и калия.

Гусиная кожа на локтях

Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.

Хочется соленого

В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.

Хочется сладкого

Возможно, у тебя нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Хочется пресной пищи

Этот симптом может говорить о гастритах или проблемах с печенью. Пресная пища поможет снять спазмы и успокоит желудок.

Еда кажется пресной

Возможно у тебя депрессия.

Хочется погрызть семечек

Твоему организму не хватает антиоксидантов.

Хочется кислого

Организм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включи в рацион лимон, клюкву.

Тянет на морепродукты

Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.

Хочется горького

У тебя проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.

Хочется острого

Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.

Источник: cluber

#здоровье
