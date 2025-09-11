Baltijas balss logotype
Отец и сын снова вместе: как прошла тайная встреча Гарри и Карла III

Люблю!
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Отец и сын снова вместе: как прошла тайная встреча Гарри и Карла III
ФОТО: dreamstime

Принц Гарри впервые за полтора года встретился с отцом Карлом III.

Герцог Сассекский приехал в Лондон. Принц Гарри пробыл в компании отца меньше часа.

В Лондоне состоялась личная встреча принца Гарри с королем Карлом III – впервые за последние полтора года они провели время тет-а-тет. Прием прошел в частных апартаментах монарха и, по информации британской прессы, длился чуть меньше часа. Детали разговора обе стороны держат в тайне, но сам факт встречи уже называют важным сигналом к возможному примирению.

Гарри приехал в королевскую резиденцию ближе к вечеру, а после отправился в отель. Эта встреча стала частью его короткого визита в Великобританию: днем герцог Сассекский возложил цветы в память о своей бабушке, Елизавете II, в годовщину ее смерти, а также посетил образовательные и благотворительные центры. В программе визита не значится встреча с его братом, принцем Уильямом.

Последний раз отец и сын виделись в начале 2024 года, когда у Карла III только подтвердили серьезный диагноз. Тогда их разговор был еще короче. С тех пор отношения оставались напряженными: Гарри в интервью и книге обвинял родственников в отсутствии поддержки и даже называл себя "запасным" наследником.

Несмотря на прошлые конфликты, в последнее время Гарри публично говорил о желании наладить контакт с отцом. На фоне этих заявлений стало известно, что король добавил сына и его супругу Меган Маркл в список приглашенных на собственные похороны – в британской прессе это сочли знаком готовности к диалогу.

Сейчас встречу в Лондоне многие называют поворотным моментом: пусть разговор длился всего около 55 минут, но сам факт того, что отец и сын снова оказались за одним столом, уже стал событием для королевской семьи.

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


