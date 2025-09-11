«Синдром двух лет»: когда наступает «дружеская любовь» и как сохранить страсть

В некоторых случаях стоит унять эмоции, а в отдельных — подумать над целесообразностью сохранения этих отношений.

Когда период медового месяца заканчивается и в отношения приходит реальность, то, что раньше казалось волшебным, может превратиться в источник раздражения. Именно тогда начинается настоящая работа над взаимоотношениями. Многие терапевты советуют не спешить и дать отношениям два года, прежде чем принимать решение о браке. Об этом в своем материале для издания Your Tango пишет Виктория Костелло - писательница, докладчик и преподаватель, которая объединяет и переводит лучшие научные достижения о семейном здоровье с акцентом на эмоциональном и психическом здоровье.

Почему именно два года часто становятся переломным моментом? Объяснение простое: многие считают, что "перестали любить". С биохимической точки зрения это отчасти правда. Переход от этапа влюбленности к более глубокой любви может быть сложным. Люди, которые привыкли к нейрохимическому подъёму в начале отношений, могут искать новые эмоции, думая, что блаженство влюблённости должно длиться вечно.

Каждый брак проходит через своеобразный "синдром двух лет". Если вы преодолеете этот этап, то ваши отношения будут сильными. Вот несколько ключевых моментов:

1. Стоит завершить отношения до двух лет, если чувствуете, что это не ваше

Период от трех до шести месяцев новых отношений - это время, когда интенсивность химических порывов начинает спадать. Именно в это время вы начинаете видеть партнера таким, какой он есть на самом деле. Если поняли, что этот человек не для вас, лучше завершить отношения сейчас, прежде чем привычка укоренится.

2. Заканчивать отношения из-за потери эмоций может быть ошибкой

Если ваше желание прекратить отношения возникает из-за снижения эмоциональной интенсивности, стоит пересмотреть свои мотивы. Исследование, опубликованное в журнале Cerebral Cortex Journal, убеждает , что это не проблема партнёра, а естественные биохимические изменения, которые возникают в отношениях. Некоторые люди становятся "зависимыми от влюбленности" и ищут новые эмоции вместо глубоких и настоящих отношений.

3. Через два года наступает "дружеская любовь"

Как говорится в исследовании в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience Journal, после двух лет в отношениях появляется новый тип любви - спокойный и стабильный. Этот этап называют "системой привязанности" или "товарищеской любовью". На этом этапе сексуальные и романтические аспекты отношений отходят на второй план, и на первый выходят практические вопросы совместной жизни.

4. Спокойствие эндорфинов

В длительных отношениях партнеры стимулируют выработку эндорфинов, которые создают чувство спокойствия и удовлетворения. Исследование, проведенное Пражским университетом, свидетельствует о том, что эндорфины действуют как естественное обезболивающее средство, снижающее уровень тревожности и дарит ощущение покоя. Также в отношениях повышается уровень окситоцина - гормона, способствующего эмоциональной связи.

Как сохранить страсть

Чтобы поддерживать страсть в длительных отношениях, необходимо сознательно работать над этим. Важно находить время для романтики, даже когда внимание отвлекают работа или дети. Пары, которые не воспринимают друг друга как должное, способны углублять интимность и поддерживать здоровые отношения на долгие годы.

Долговременные отношения требуют усилий, но они также приносят огромную радость и вознаграждение.