Смех продлевает жизнь: 20 лучших анекдотов про здоровье

Люблю!
Дата публикации: 11.09.2025
Doctorpiter
Смех продлевает жизнь: 20 лучших анекдотов про здоровье
ФОТО: depositphotos

Нет ничего лучше для вашей психики, чем дать себе возможность от души посмеяться и сбросить накопившееся напряжение.

Как известно, смех продлевает жизнь. Ученые давно подтвердили: веселье помогает снизить уровень стресса и положительно сказывается на давлении.

Так что главная цель этой статьи — немного оздоровить вас. Со здоровьем, конечно, не шутят. Мы сделали подборку анекдотов о медицине и здоровье.

Знаете, почему в очереди на прием к врачу нужно сидеть часами? Время лечит!

Пациент: «Доктор, я сломал руку в двух местах. Что посоветуете?»

Врач: «Вы в эти места больше не ходите».

Дерматолог: «Я лечу кожу людей».

Офтальмолог: «Я лечу глаза».

Педиатр: «Я лечу детей».

Стоматолог: «Я лечу в Дубай!»

Главное правило психиатрии: кто первый халат надел — тот и доктор.

Что такое старость? Это когда ты не успел вылечить один недуг, как уже болеешь другим.

Мой организм работает как часы. Но грустно, что как песочные.

Врачи часто советуют двигаться. Но не говорят, в какую сторону. Поэтому на всякий случай я лежу.

Увидел тут недавно вживую летучую мышь. Тот, кто решил ее съесть, был явно нездоров еще до коронавируса.

Хорошие доктора бывают трех видов: напугал и отрезал, успокоил и пришил, поговорил — и полегчало.

Пациент: «Доктор, признайтесь честно: я умираю? Что у меня?»

Врач: «Предположу, что свиной грипп. Только абсолютная свинья будет вызывать скорую в четыре утра из-за температуры 36,7!»

Медик может уйти из медицины. Но медицина из медика — никогда!

Дороже здоровья может быть только лечение.

«Доктор, у меня что-то болит!»

«Держите тогда какую-то таблетку».

Если больной очень хочет жить, медицина тут бессильна.

Уверенно можно сказать, что дни рождения крайне полезны для вашего здоровья. Британские ученые доказали, что те, у кого было больше дней рождения, жили дольше!

Смех — действительно прекрасное лекарство. Но только не от диареи.

Диета — это когда ты полный, а холодильник — нет.

Наше тело все-таки такое хрупкое! Много стоишь — варикоз, сидишь — геморрой, лежишь — пролежни, любишь — инфаркт…

Когда моя бабушка отпраздновала 60-й юбилей, врач порекомендовал ей ходить по 5 километров каждый день. Сейчас ей 85 лет, и мы понятия не имеем, куда она ушла.

Сначала ты тратишь здоровье, чтобы заработать очень много денег. А потом тратишь очень много денег, чтобы поправить здоровье.

#анекдоты #здоровье
Оставить комментарий

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 156
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 179

