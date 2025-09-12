Когда лицо «плывёт»: причины и методы коррекции птоза

Когда в 30 с небольшим лицо вдруг теряет четкость, появляется отечность, сползают скулы и «намечаются» брыли — кажется, что организм устроил предательство. Что такое птоз и почему он появляется, а также что с ним делать, рассказал эксперт.

Эксперт: Оксана Решетняк, пластический хирург

Птоз — это не только возрастная история и не всегда дело привычки хмуриться. Часто он появляется задолго до первых морщин, и его причины могут быть глубже, чем кажется.

Что такое птоз и почему он случается раньше срока

Птозом называют опущение мягких тканей под действием силы тяжести. Это может быть:

возрастной птоз — естественный, медленный, после 40–45 лет;

преждевременный птоз — когда лицо «оплывает» уже к 25–35 годам, именно с ним чаще всего обращаются к косметологу женщины, которые вроде бы и спят, и ухаживают, но «что-то не так».

Мимика действительно влияет, особенно при гипертонусе определенных мышц. Но если бы дело было только в ней — птоз развивался бы у всех одинаково. На практике это не так.

Причины раннего птоза

Анатомия и тип лица

Форма костей, структура подкожного жира, положение скул и ширина нижней трети лица напрямую влияют на вероятность птоза. У обладательниц округлого или тяжелого овала, с низким лбом и короткой шеей ткани, изначально менее устойчивы к гравитации. Такие лица чаще стареют по «деформационно-отечному» типу — с брылями и потерей четкости.

Худоба и резкое похудение

Звучит парадоксально, но у худых людей лицо стареет быстрее. Подкожный жир — это не только «запасы», но и опора для кожи. Если человек резко теряет вес, особенно после 30 лет, ткани буквально теряют каркас. Это запускает каскад: щеки становятся плоскими, углубляются носогубные складки, сползает овал.

Нарушение осанки и проблемы с шеей

Сутулость, «смартфонная шея», зажатые плечи — все это влияет на лицо. При хроническом напряжении в шейно-воротниковой зоне ухудшается венозный и лимфатический отток. В результате — отечность, усталый вид, и как следствие — опущение нижней трети лица. Особенно страдает зона под подбородком.

Дисбаланс мышц

Мышцы лица работают как единая система. Если одни в гипертонусе (например, жевательные), а другие — вялые, это нарушает поддержку тканей. Визуально это проявляется в «тяжелом» нижнем этаже лица и деформации овала. Особенно часто это бывает при бруксизме (ночном скрежете зубами) или привычке стискивать челюсти в стрессе.

Лимфостаз и хронические отеки

Отечное лицо — первый признак, что дренажная система работает плохо. Постоянный застой жидкости растягивает ткани, ухудшает обмен и даже в молодом возрасте приводит к птозу. Часто это сочетается с отеками под глазами и мешками, которые не проходят даже после сна.

Гормональные сбои и стресс

Нестабильный цикл, прием гормональных препаратов, перименопауза, хронический стресс — все это влияет на синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Связки становятся слабыми, кожа — тонкой, и лицо «плывет» независимо от возраста.

Поможет ли косметолог

Современная косметология умеет больше, чем просто «освежить» лицо. Подход к преждевременному птозу должен быть комплексным — не точечным, а системным.

Аппаратные методики

SMAS-лифтинг (ультразвук или микрофокусный HIFU) — работает на глубинных слоях, укрепляет апоневротический каркас.

РФ-лифтинг — прогревает ткани, стимулирует синтез коллагена. Микротоки и электромиостимуляция — улучшают дренаж, активируют вялые мышцы.

Инъекции

Филлеры — не для «объема ради объема», а для восстановления утраченной опоры в средне-лицевой зоне (скулы, подбородок).

Ботулинотерапия — для мягкой коррекции гипертонуса, особенно в нижней трети лица.

Коллагеностимуляторы и биоревитализация — для повышения плотности и качества кожи.

Ручные методики

Массаж лица и шеи — не просто «приятная» процедура, а инструмент для коррекции венозного оттока, расслабления мышц и улучшения контуров.

Тейпирование — помогает мягко «научить» ткани возвращаться в правильное положение.

Если птоз уже выраженный

Когда ткани опущены значительно, приходится подключать более серьезные методы: от нитевого лифтинга до хирургических решений. Но даже в таких случаях косметолог — важный участник процесса. Он помогает подготовить кожу, сохранить результат, избежать рецидива.

Опущение тканей — не только возраст и уж точно не «карма». Это — сочетание факторов, с которыми можно работать. И чем раньше это сделать — тем лучше результат. Уход, питание, коррекция осанки и регулярная работа с лицом помогут не только сохранить молодость, но и чувствовать, что вы снова управляете своим отражением в зеркале.

