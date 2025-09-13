Baltijas balss logotype
Люблю!
Дата публикации: 13.09.2025
Heroine
Чем полезны баклажаны и что из них приготовить

Баклажаны — не только вкусный, но и полезный продукт, который заслуженно занимает место в здоровом рационе. Ниже — подробнее о пользе и способах приготовления темно-фиолетового овоща.

Свежие баклажаны богаты калием и магнием, которые поддерживают работу сердца и укрепляют сосуды. В их составе также есть антоцианы — вещества, которые помогают снизить уровень «плохого» холестерина и защищают сердечно-сосудистую систему.

Так как в 100 г баклажанов около 25 ккал и много пищевых волокон, они идеально вписываются в диетическое питание и помогают в борьбе с лишним весом. Клетчатка, которой также богаты овощи, надолго насыщает, регулирует аппетит и мягко стимулирует работу кишечника, улучшая состояние микрофлоры и способствуя очищению организма.

Баклажаны также богаты флавоноидами и фенольными соединениями, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами, замедляют процессы старения и снижают риск развития хронических заболеваний. Для мозга они тоже полезны, поскольку улучшают кровообращение и поддерживают когнитивные функции.

Кроме того, баклажаны имеют низкий гликемический индекс и помогают стабилизировать уровень сахара в крови. Это делает их ценным продуктом для людей с диабетом второго типа.

Рецепты блюд с баклажанами

Чтобы сохранить максимум пользы баклажанов, стоит запекать их, готовить на пару или тушить с минимальным количеством масла. Ниже — рецепты блюд, которые точно не навредят фигуре.

Запеченные баклажаны с томатами и чесноком

baklazani-2.jpg

Сочное блюдо советуем подавать с измельченной свежей зеленью — она усилит вкус овощей и раскроет их аромат.

Ингредиенты:

2 баклажана среднего размера; 3 помидора; 3 зубчика чеснока; 2 ст. л. оливкового масла; 1 ч. л. сушеного базилика или орегано; соль, черный перец по вкусу.

Как приготовить:

Разогрей духовку до 200 °C. Баклажаны вымой, обсуши и нарежь кружочками толщиной примерно 1–1,5 см. Затем посыпь солью и оставь на 15 минут, чтобы убрать горечь. Помидоры нарежь тонкими кружочками, а чеснок мелко измельчи.

На противень застели пергамент и выложи баклажаны в один слой. Сверху уложи помидоры, посыпь чесноком, орегано, солью и перцем. Сбрызни оливковым маслом. Запекай овощи в духовке 25–30 минут и подавай горячими.

Гриль-баклажаны с йогуртовым соусом и чесноком

baklaz.jpg

Это блюдо можно подавать как теплым, сразу после приготовления, так и холодным — ориентируйся на собственные предпочтения.

Ингредиенты:

2 баклажана среднего размера; 200 г натурального йогурта без сахара; 2 зубчика чеснока; 2 ст. л. оливкового масла; соль, перец по вкусу.

Как приготовить:

Вымой баклажаны и нарежь их вдоль на тонкие пластины толщиной примерно 1 см. Сбрызни оливковым маслом, посоли и поперчи с обеих сторон. Разогрей гриль или сковороду-гриль и обжаривай баклажаны по 3–4 минуты с каждой стороны до мягкости и легкого румянца.

Чтобы приготовить соус, мелко измельчи чеснок, смешай его с йогуртом и лимонным соком. Добавь щепотку соли и перца, хорошо перемешай. Выложи готовые баклажаны на тарелку, сверху полей йогуртовым соусом и укрась свежей зеленью.

Икра из баклажанов

baklazani2.jpg

Подавать икру советуем чуть теплой, со свежей зеленью и домашним хлебом с аппетитной корочкой.

Ингредиенты:

3 баклажана среднего размера; 2 моркови; 1 луковица; 2 зубчика чеснока; 2 ст. л. томатной пасты; 2 ст. л. растительного масла; соль, перец по вкусу; 1 ч. л. уксуса.

Как приготовить:

Вымой баклажаны и прорежь кожуру в нескольких местах. Затем отправь в духовку, разогретую до 200 °C, на 25–30 минут. После запекания остуди баклажаны и очисти от кожицы.

Морковь натри на крупной терке, лук мелко нарежь, а чеснок измельчи. Обжарь их на сковороде, смазанной растительным маслом, затем добавь томатную пасту, перемешай и прогрей 2–3 минуты.

Нарежь или поруби запеченные баклажаны и добавь их к овощам на сковороде. Туши на среднем огне 5–7 минут, регулярно помешивая. Слегка остуди массу и измельчи ее в блендере до однородной консистенции. Добавь соль, перец, по желанию немного уксуса и перемешай.

