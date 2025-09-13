Кардиолог назвала точное время, когда инфаркт случается чаще всего

И у сердечного приступа есть свои особые предпочтения. Произойти он может в любое время, однако, если верить статистике, самый коварный «сердечный» день все же существует.

Какой день недели вы не любите больше всего? Наверняка многие ответят, что это понедельник. Ведь именно по понедельникам надо снова вставать рано, идти на работу, решать различные задачи и в целом вливаться в рабочий режим.

Знали ли вы, что начало рабочей недели — это еще и существенный риск для сердечно-сосудистой системы? Как выяснили ученые, именно по понедельникам людей чаще всего настигает инфаркт: вероятность повышается на целых 20%.

Вот основные выводы экспертов.

Еще в 2013 году в BMJ было опубликовано исследование, в котором ученые в течение 10 лет анализировали 1,6 миллиона госпитализаций с острым инфарктом миокарда среди жителей Англии. Оказалось, что пик сердечного приступа приходился на утро понедельника.

Это подтвердилось и в другом исследовании: эксперты пришли к выводу, что сердечные приступы чаще всего случаются в начале рабочей недели, после выходных и праздников.

Ученые также считают, что существует циркадный и недельный ритм инфаркта: больше всего сердечных приступов происходит как раз по утрам и/или в начале недели.

Самая большая вероятность инфаркта — в понедельник, особенно в утренние часы, с 6:00 до 12:00.

Почему так происходит? На самом деле этот феномен достаточно просто объяснить, пишет телеграм-канал «Школа полиморбидности».

Во-первых, в организме происходит утренний всплеск катехоламинов (адреналина, норадреналина). Это приводит к тому, что у человека повышаются пульс, давление, сосудистый тонус, что как раз и провоцирует сердечный приступ.

Во-вторых, не стоит забывать про психоэмоциональный стресс перед началом рабочей недели. Некоторые уснуть не могут, все думают про количество рабочих задач и планы на ближайшие пару дней.

В-третьих, именно в ночь с воскресенья на понедельник у нас сильно сбивается режим сна. Мы можем поздно лечь, так как отсыпались на выходных, но будильник все равно прозвенит в семь утра. Плохой сон — враг здорового сердца.

И наконец, именно по утрам в организме повышена агрегация тромбоцитов и высокая вязкость крови. Это тоже может добавить масла в огонь.

Гормональный всплеск + стресс + сбитый режим + высокая вязкость крови = идеальная формула инфаркта.

По словам кардиолога Анны Кореневич, человек может проснуться рано утром из-за жжения и сдавливания в груди — это могут быть предвестники скорого инфаркта.

«Человек просыпается от этих ощущений или же начинает двигаться во сне, после чего они и появляются. Ощущения проходят довольно быстро, за 2-3 минуты. Максимум от них страдают около 15 минут. Потом человек засыпает как ни в чем не бывало, в течение дня его тоже ничто не беспокоит», — рассказывала Анна Кореневич.

даже когда инфаркт уже случился, часто человек не понимает, что происходит и ждет облегчения. Это самая досадная ошибка, потому что есть совсем немного времени, буквально 2 часа, чтобы исправить ситуацию и избежать тяжелых последствий.

На самом деле, распознать коварное заболевание заранее можно, говорит Анна Кореневич. У половины пациентов за пару дней или недель до приступа появляются признаки, на которые лучше сразу обратить внимание и попросить медицинской помощи. Это поможет вовремя начать лечение и предотвратить инфаркт.

Как можно заранее распознать инфаркт

Физические нагрузки

Первый и самый частый признак — это появление жжения или давления в груди при ходьбе.

«Пациенты никогда не говорят слово „боль“, когда описывают этот симптом. Это ощущение не расценивается как боль, а интерпретируется именно как чувство давления, сжатия или жжения в груди во время физической нагрузки. Не спустя 2-3 часа после нагрузки, а именно на пике. Как правило, люди с такой проблемой инстинктивно останавливаются и ждут, когда ощущения пройдут, чтобы идти дальше», — объясняет Анна Кореневич.

Жжение или сдавливание может быть как по всей передней поверхности грудной клетки, так и только слева или справа. Оно еще может быть в левой или правой руке или сразу в обеих, а также в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти.

Итак, два важных признака — четкая связь с нагрузкой и отсутствие боли. Речь идет об ощущения сдавливания или жжения, которые быстро проходят.

Мороз и сердце

Зимой заподозрить инфаркт помогают даже морозы.

«У человека появляется ощущение жжения за грудиной или целиком в груди, когда он выходит на холодный воздух. Курильщики всегда уверены, что это связано с бронхами. Сейчас, когда много людей перенесли пневмонию на фоне коронавируса, это будет неверно трактоваться как последствия воспаления в легких», — говорит кардиолог.

Поэтому запомните: если вы вышли на улицу в минусовую погоду и почувствовали жжение в груди, которое прошло через пару минут — идите к кардиологу. Это холодовая стенокардия — возникает из-за спазма в коронарных артериях на фоне выраженного атеросклероза. Один из предвестников скорого инфаркта.

Во всех перечисленных симптомах нет упоминания резких «прокалывающих» болей слева в груди, «в области сердца», так как к сердечным проблемам такие болезненные ощущения отношения не имеют, заключила врач.