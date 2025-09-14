Baltijas balss logotype
10 книг о магии, которые помогут окунуться в атмосферу осени

Люблю!
Дата публикации: 14.09.2025
Heroine
10 книг о магии, которые помогут окунуться в атмосферу осени

Одни читают фэнтези, чтобы скоротать время, другие — находят в этих книгах ответы на свои вопросы. Осенью особенно актуальны истории о магии и ведьмах. Собрали подборку, которая вдохновит тебя сходить в книжный магазин.

1. «Когда запоют мертвецы», Уна Харт

Сюжет книги основан на истории и фольклоре Исландии XVII века. Главный герой — юный семинарист Эйрик Магнуссон. Больше всего на свете он хочет овладеть ведовством и научиться подчинять бесов. Но ему также важно понять, как помочь обычным людям. Ситуацию усложняет то, что Эрику предстоит стать священником.

Решающую роль сыграет появление в жизни Эрика Дисы — девушки, которая сумела приручить морское чудовище. Вместе молодым людям предстоит пережить много интересного.

2. «Океан в конце дороги», Нил Гейман

Главный герой этой книги — безымянный мужчина, который спустя много лет возвращается в родной город и вспоминает события из прошлого. Он вновь погружается в детство и осознает, что смерть его отца связана с проникновением в реальный мир сверхъестественного существа, которое зачем-то оставляет в неожиданных местах монетки для людей.

Интересно, что некоторые элементы сюжета позаимствованы из детства самого Нила Геймана. А члены семьи Хэмпсток, о которых идет речь в «Океане в конце дороги», появляются и в других книгах автора.

3. «Реки Лондона», Бен Ааронович

Питер Грант — молодой парень, который проходит испытательный срок на должности констебля в могущественной армии правосудия. Последний маг Англии Томас Найтингейл обратил на Питера внимание, когда тот пытался допросить уже мертвого свидетеля преступления.

Молодой человек становится учеником колдуна, и его мир меняется до неузнаваемости. Он узнает о вампирах и богах, которые живут в пригородах, и о мстительном духе, превращающем обычных лондонцев в марионетки.

4. «Шоколад», Джоанн Харрис

Главная героиня романа — молодая мать-одиночка по имени Виан — вместе с дочерью переезжает во французский городок. Там она открывает магазин сладостей и знакомит местных жителей с магией шоколада.

Пастор городка недолюбливает Виан, так как понимает, что она не готова подчиняться церкви. Женщине предстоит понять, как использовать «бытовую магию» в производстве сладостей, чтобы клиенты не испугались ее. В какой-то момент Виан решает провести «грандиозный фестиваль шоколада» прямо в пасхальное воскресенье.

5. «Правила магии», Элис Хоффман

Прогулки при лунном свете, спиритические доски, свечи, красные туфли — все это строго запрещено детям семьи Оуэнс, у которых есть особые способности. А еще им нельзя влюбляться, ведь если это произойдет, случится настоящая катастрофа.

«Правила магии» — это приквел к самому известному произведению Хоффман «Практическая магия». В обеих книгах автор описывает магический мир, в котором волшебство кроется в самых обычных вещах.

6. «Мор, ученик Смерти», Терри Пратчетт

Юноша по имени Мор скучает на ферме отца и не чувствует связи с родными. Поэтому Смерть берет его себе в подмастерья.

Постепенно Смерть перекладывает большинство своих обязанностей на Мора. Молодому человеку предстоит сделать сложный выбор: отобрать жизнь у девушки, которая нравится, или разделить историю на две реальности.

7. «Волшебный корабль», Робин Хобб

Это первая книга в трилогии «Сага о живых кораблях», действие которой происходит в городе Удачный. У представителей старых торговых семейств есть живые корабли, которые изготавливаются из диводрева и способны впитывать человеческие эмоции и характеры. Чтобы корабль ожил, на его борту должны оказаться три поколения одного семейства.

А в водах, на которые спускают корабли, обитают морские змеи. Это разумные существа, они обмениваются между собой мыслями и образами. Змеи обладают наследственной памятью и помнят многое из того, что уже забыто людьми.

8. «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл», Сюзанна Кларк

События в романе развиваются в альтернативной Англии XIX века. Когда-то существовавшая, но забытая магия возвращается в страну благодаря двум мужчинам: Стренджу и Норреллу. Вместе им предстоит возродить дух Старой Англии.

Кстати, в одном из интервью Кларк призналась, что на написание романа ее вдохновил «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Она также отметила, что пыталась создать реалистичное фэнтези и «заземлить» магию.

9. «Эрагон», Кристофер Паолини

Главный герой книги — деревенский мальчик Эрагон. В лесах родной Алаганзии он находит голубой камень невероятной красоты и собирается продать его, чтобы пережить зиму. Вскоре он понимает, что в его руках оказалось настоящее драконье яйцо. Еще через время из яйца вылупляется прекрасное существо, которого Эрагон называет Сапфиром.

Темные силы, обитающие в королевстве, жестоко расправляются с родными мальчика. От сказочника Эрагон узнает о том, что должен стать наездником драконов и противостоять вероломному королю.

10. «Магия беды», Ф. К. Каст

В далеком XVII веке Сару Гуд приговорили к смерти за колдовство, но ей удалось сбежать. С тех пор ее род, в крови которого течет особая магия, становится все сильнее. Преемницы Сары — близняшки Хантер и Мерси. Когда их мать погибает во время ведьминского ритуала, девушки объединяются, чтобы обуздать древнее зло.

В книге в одну нить сплетаются любовь, семейные традиции, мифология, магия и горе. Сестры-близнецы с первой минуты завоевывают любовь читателя свой открытостью и готовностью до последнего сражаться за семью.

Оставить комментарий

