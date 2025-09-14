Baltijas balss logotype
Секс втроём без иллюзий: чем реальность отличается от кино

Люблю!
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Секс втроём без иллюзий: чем реальность отличается от кино

Тема секса втроем — одна из самых обсуждаемых в современной культуре. Кино, эротические романы и медиа часто рисуют привлекательную картинку страсти, гармонии и абсолютного удовольствия. Но реальность гораздо сложнее.

Издание Psychology Today рассказало, что для большинства людей трио остается фантазией, которая редко воплощается в жизнь, а когда это и происходит, последствия бывают совсем не такими, как ожидалось.

Оказывается, секс втроем входит в пятерку самых популярных сексуальных фантазий мужчин. Для женщин эта фантазия менее типична, но любопытство тоже существует. Многие молодые люди хотя бы раз задумывались о сексе втроем, однако реально решаются на это лишь единицы.

Реальность часто разочаровывает

Несмотря на яркий медийный образ, на практике трио приносит немало вызовов.

  • Ревность и эмоциональные риски. Многие пары после такого опыта испытывают дискомфорт, ведь кто-то из партнеров может чувствовать себя обделенным вниманием или даже преданным.

  • Несовместимые ожидания. Для одних это способ «добавить перчинку» в отношения, для других — реализация личной фантазии. Если мотивы не совпадают, результат будет отрицательным.

  • Разовый опыт. У многих, кто решил попробовать секс втроем, он случается лишь один раз в жизни. Причина — отсутствие желания повторять из-за сложностей и эмоциональных последствий.

Различия между мужчинами и женщинами

  • Мужчины обычно инициируют трио чаще, чем женщины, и имеют к этому более позитивное отношение.

  • Женщины больше склонны соглашаться только тогда, когда третий человек — знакомый и безопасный человек.

  • Мужчины более открыты к участию в сексе втроем со знакомыми или даже незнакомыми партнерами.

Двойные стандарты

Социальные предубеждения тоже играют роль.

  • женщин, участвующих в сексе втроем, общество оценивает значительно негативнее, чем мужчин;

  • мужчины одобрительно относятся к другим мужчинам, у которых был опыт с двумя женщинами, но пренебрежительно относятся к тем, кто практиковал формат «два мужчины и женщина».

Это еще раз подтверждает, что стереотипные нормы влияют даже на интимную жизнь.

Современный взгляд

Традиционное представление о сексе втроем часто отражает мужские фантазии и желания, а не настоящую женскую свободу. Например, многие женщины считают, что большинство эротических историй о трио крутятся вокруг одного мужчины, для которого женщины становятся «двойной наградой».

Поэтому по мнению женщин, трио в формате «два мужчины и одна женщина» может быть более революционным, ведь оно разрушает стереотипы о маскулинности и «правильной» гетеросексуальности.

Практические риски

Кроме эмоциональных аспектов, существуют и чисто медицинские:

  • более высокий риск инфекций, передающихся половым путем (ИППП);

  • сложность в использовании барьерной контрацепции с несколькими партнерами;

  • опасность эмоционального выгорания или психологической травмы.

Если вы все же рассматриваете возможность эксперимента, необходимо позаботиться о защите, честном разговоре с партнером и четких границах.

Секс втроем в реальности — совсем не то же самое, что на экране. Это скорее редкий опыт, который чаще мотивируется любопытством, чем настоящим желанием изменить отношения. Для большинства он остается фантазией, ведь практические трудности, ревность и социальные предубеждения делают его сложным для реализации.

Важно помнить, что любые эксперименты в отношениях должны основываться на доверии, согласии и взаимном уважении. И тогда даже фантазии, которые останутся лишь в вашем воображении, могут стать ресурсом для близости, а не источником проблем.

Источник: tsn

#отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    14-го сентября

    Это точно новостной сайт, а не сайт «для взрослых»? Куда этот мир катится, вы что делаете, уродцы моральный? Сайт читают дети, которых нужно воспитывать, а не развращать.

    8
    4

