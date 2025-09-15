Груша - можно и нужно скушать: 5 причин включить этот фрукт в свой рацион

Осенние месяцы — сезон груш. Это местный фрукт, а значит, ваш организм умеет извлекать из него максимальную пользу. Поэтому обязательно включайте в ежедневный рацион груши: с ними можно готовить пироги, добавлять в пиццу с горгонзолой или в любимую овсянку, чтобы сделать полезный завтрак вкуснее и полезнее.

1. Замена сладкому

Грушу можно рекомендовать в качестве замены сладостей в рационе без вреда для фигуры. Так, в 100 г груши в среднем содержится около 42 ккал.

2. Антидепрессант

Натуральные эфирные масла в составе груш действительно помогают справляться с депрессивными состояниями и апатией.

3. Антибиотик

Эти фрукты содержат природный антибиотик — арбутин, поэтому компоты из груш используются при простуде для снижения температуры.

4. Клетчатка

Пищевые волокна груши способствуют оттоку желчи из организма, что делает ее незаменимой в рационе при очищении печени.

Также растительные волокна мягко стимулируют работу кишечника и улучшают пищеварение.

5. Витамин С

Груша — рекордсменка по содержанию витамина С. И больше всего аскорбиновой кислоты содержится в ее кожуре, поэтому, если вы намерены не только насладиться прекрасным вкусом, но и укрепить иммунитет, срезать ее не рекомендуется.