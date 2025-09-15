Baltijas balss logotype
Груша - можно и нужно скушать: 5 причин включить этот фрукт в свой рацион 1 326

Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Груша - можно и нужно скушать: 5 причин включить этот фрукт в свой рацион

Осенние месяцы — сезон груш. Это местный фрукт, а значит, ваш организм умеет извлекать из него максимальную пользу. Поэтому обязательно включайте в ежедневный рацион груши: с ними можно готовить пироги, добавлять в пиццу с горгонзолой или в любимую овсянку, чтобы сделать полезный завтрак вкуснее и полезнее.

1. Замена сладкому

Грушу можно рекомендовать в качестве замены сладостей в рационе без вреда для фигуры. Так, в 100 г груши в среднем содержится около 42 ккал.

2. Антидепрессант

Натуральные эфирные масла в составе груш действительно помогают справляться с депрессивными состояниями и апатией.

3. Антибиотик

Эти фрукты содержат природный антибиотик — арбутин, поэтому компоты из груш используются при простуде для снижения температуры.

4. Клетчатка

Пищевые волокна груши способствуют оттоку желчи из организма, что делает ее незаменимой в рационе при очищении печени.

Также растительные волокна мягко стимулируют работу кишечника и улучшают пищеварение.

5. Витамин С

Груша — рекордсменка по содержанию витамина С. И больше всего аскорбиновой кислоты содержится в ее кожуре, поэтому, если вы намерены не только насладиться прекрасным вкусом, но и укрепить иммунитет, срезать ее не рекомендуется.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    15-го сентября

    После того, как цену на груши Conference подняли c 0.69 € за килограмм до 1.69, вы хоть сколько тратьте денег на рекламу, но спрос на прежний уровень не вернёте. Не потому что у покупателей нет денег, а потому, что эти груши большего не стоят.

    3
    1

