Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Авокадо, витамины и клетчатка: чем полезен гуакамоле и как его есть с умом 0 227

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
Doctorpiter
Авокадо, витамины и клетчатка: чем полезен гуакамоле и как его есть с умом

16 сентября отмечается День гуакамоле. У любителей авокадо и мексиканской кухни этот соус — частый гость на столе. Он обладает не только оригинальным вкусом, но и весьма полезен. Если, конечно, не макать в него тонну чипсов.

Любопытно, что День гуакамоле совпадает по дате с Днем независимости Мексики. Действительно, национальную кухню страны трудно представить без этого острого соуса. Но в последнее время он стал настолько популярным, что его любят и готовят в домах далеко-далеко за пределами Мексики.

Что такое гуакамоле

Гуакамоле — классический мексиканский соус из спелых авокадо, размятых с солью и соком лайма. Часто в него добавляют мелко рубленый перец чили, красный лук, кинзу и помидор. Хотя на самом деле вариантов рецептов этого блюда существует немало.

Само слово «гуакамоле» происходит от слова ahuaca-mulli, которое представляет собой в переводе сочетание слов «авокадо» и «соус». Считается, что это блюдо имеет ацтекские корни, а когда о нем узнали испанские конкистадоры, то называли «маслом бедняков».

Эту известную теперь во всем мире холодную закуску подают тоже по-разному. Ее употребляют и как классический соус к другим блюдам, и как соус-дип, в который можно обмакивать овощи или мексиканские начос, и как намазку на тосты и сэндвичи.

О пользе

Основной ингредиент этого соуса — авокадо, которое иногда называют суперфудом. Поэтому полезными свойствами гуакамоле во многом обязано именно ему, а еще тем добавкам, которые вы используете в рецепте. Если соус домашнего приготовления, еще лучше: там обычно меньше соли, нет добавленного сахара и тем более промышленных консервантов.

Гуакамоле хоть и считается полезным блюдом, злоупотреблять им не стоит, все хорошо в меру.

Чем полезен этот соус, «Доктору Питеру» рассказала Елизавета Скородумова, врач-кардиолог.

Поддерживает работу сердца. Это происходит благодаря ненасыщенным жирам в составе, особенно олеиновой кислоте. Они хорошо влияют на липидный профиль и снижают уровень «плохого» холестерина.

Дает сытость и помогает пищеварению. В 100 г соуса содержится около 7 г клетчатки, полезной для работы ЖКТ.

Много витаминов и микроэлементов. В нем есть витамины E, K и B6, а также калий, фолаты, каротиноиды — лютеин и зеаксантин, полезные для глаз. В зависимости от добавок (лайм, помидоры и др.) «витаминный коктейль» становится еще богаче.

Обладает низким гликемическим индексом, а значит, не приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови и медленнее переваривается.

Помогает усваивать жирорастворимые антиоксиданты из овощей.

Читайте нас также:
#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 159
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 168
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 208

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 1
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 28
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 35
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 52
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 111
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 59
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 1
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 28
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео