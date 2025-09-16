Авокадо, витамины и клетчатка: чем полезен гуакамоле и как его есть с умом

16 сентября отмечается День гуакамоле. У любителей авокадо и мексиканской кухни этот соус — частый гость на столе. Он обладает не только оригинальным вкусом, но и весьма полезен. Если, конечно, не макать в него тонну чипсов.

Любопытно, что День гуакамоле совпадает по дате с Днем независимости Мексики. Действительно, национальную кухню страны трудно представить без этого острого соуса. Но в последнее время он стал настолько популярным, что его любят и готовят в домах далеко-далеко за пределами Мексики.

Что такое гуакамоле

Гуакамоле — классический мексиканский соус из спелых авокадо, размятых с солью и соком лайма. Часто в него добавляют мелко рубленый перец чили, красный лук, кинзу и помидор. Хотя на самом деле вариантов рецептов этого блюда существует немало.

Само слово «гуакамоле» происходит от слова ahuaca-mulli, которое представляет собой в переводе сочетание слов «авокадо» и «соус». Считается, что это блюдо имеет ацтекские корни, а когда о нем узнали испанские конкистадоры, то называли «маслом бедняков».

Эту известную теперь во всем мире холодную закуску подают тоже по-разному. Ее употребляют и как классический соус к другим блюдам, и как соус-дип, в который можно обмакивать овощи или мексиканские начос, и как намазку на тосты и сэндвичи.

О пользе

Основной ингредиент этого соуса — авокадо, которое иногда называют суперфудом. Поэтому полезными свойствами гуакамоле во многом обязано именно ему, а еще тем добавкам, которые вы используете в рецепте. Если соус домашнего приготовления, еще лучше: там обычно меньше соли, нет добавленного сахара и тем более промышленных консервантов.

Гуакамоле хоть и считается полезным блюдом, злоупотреблять им не стоит, все хорошо в меру.

Чем полезен этот соус, «Доктору Питеру» рассказала Елизавета Скородумова, врач-кардиолог.

Поддерживает работу сердца. Это происходит благодаря ненасыщенным жирам в составе, особенно олеиновой кислоте. Они хорошо влияют на липидный профиль и снижают уровень «плохого» холестерина.

Дает сытость и помогает пищеварению. В 100 г соуса содержится около 7 г клетчатки, полезной для работы ЖКТ.

Много витаминов и микроэлементов. В нем есть витамины E, K и B6, а также калий, фолаты, каротиноиды — лютеин и зеаксантин, полезные для глаз. В зависимости от добавок (лайм, помидоры и др.) «витаминный коктейль» становится еще богаче.

Обладает низким гликемическим индексом, а значит, не приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови и медленнее переваривается.

Помогает усваивать жирорастворимые антиоксиданты из овощей.