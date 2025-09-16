Новое исследование: от алкоголя снижается холестерин

Работа, опубликованная в JAMA Network Open, показала: у людей, которые начали или прекратили пить, меняется уровень холестерина. В некоторых случаях спиртное связано с улучшением показателей. Как правильно интерпретировать эти данные, рассказал кардиолог.

Эксперт: Крестина Бочкова, кардиолог

Как проходило исследование

В нём приняли участие более 57 тысяч взрослых жителей Японии. Работу провели учёные из Токийского института и Гарвардской школы общественного здравоохранения. За участниками наблюдали в течение года, используя данные плановых медицинских обследований.

Добровольцы заполняли анкеты о том, пьют ли они алкоголь и как часто. Также у них измеряли уровень холестерина и других биомаркеров.

Участников разделили на группы: те, кто начал пить во время исследования, и те, кто, отказался от алкоголя. Эксперты анализировали, как это повлияло на два ключевых показателя — «плохой» холестерин (ЛПНП) и «хороший» (ЛПВП). Они также учли возраст, пол, индекс массы тела, уровень физической активности, питание и хронические заболевания.

Что показали результаты

У тех, кто начал употреблять алкоголь, уровень вредного холестерина снижался, а полезного — повышался. Участники, которые отказались от алкоголя, демонстрировали противоположную динамику: ЛПНП рос, а ЛПВП снижался.

Чем сильнее менялись привычки — например, с полного воздержания к регулярному потреблению, или наоборот — тем заметнее были изменения в анализах.

«Ключевая мысль, на которую обращают внимание авторы исследования, — если человек перестаёт пить алкоголь, врачам стоит дополнительно проверить уровень холестерина, особенно соотношение ЛПВП и ЛПНП. При этом отказ или сокращение спиртного по-прежнему остаются важной частью профилактики.

Во-первых, в работе оценивали только лабораторные показатели — уровень холестерина в крови. Но не отслеживали конечные точки: инфаркты, инсульты или смерть. Улучшение показателей анализов ещё не означает снижение риска серьёзных событий.

Во-вторых, эти данные не стоит напрямую переносить на россиян. У нас другой рацион: меньше рыбы и морепродуктов. Мы всё ещё относимся к популяции с очень высоким уровнем сердечно-сосудистых осложнений.

Наконец, алкоголь сам по себе может провоцировать аритмии или сердечную недостаточность. Эти риски сохраняются, даже если временно улучшаются лабораторные показатели.»

Почему это важно

Повышенный уровень «плохого» холестерина может привести к отложению бляшек в сосудах и повышает риск инфаркта и инсульта. «Хороший» холестерин, наоборот, помогает удалять избыток холестерина из крови.

Даже небольшие изменения в липидном профиле могут повлиять на сердечно-сосудистый риск. Поэтому врачам важно учитывать любые факторы, которые могут на него повлиять — в том числе и отказ от алкоголя.

«Связь между отказом от алкоголя и изменениями липидного профиля требует дополнительной проверки. Чтобы сделать однозначные выводы, нужно подтверждение в нескольких независимых исследованиях. Тем не менее уже сейчас мы можем использовать эти данные на практике. Если пациент сообщает, что перестал пить, стоит проверить его липидный профиль. Возможно, на фоне отказа от алкоголя потребуется скорректировать другие факторы — например, питание, уровень физической активности или приём лекарств».

Ограничения исследования

Работа была описательная: учёные просто наблюдали за тем, как менялись анализы у людей с разными привычками, но не управляли их поведением. Поэтому сказать точно, что именно алкоголь стал причиной изменений, нельзя.

Участники сообщали, сколько и как часто они пили. Такие данные могут быть неточными — кто-то может забыть, не всё указать или ответить не совсем честно.

И, наконец, холестерин зависит не только от алкоголя. На него влияет питание, вес, уровень активности, лекарства, стресс и другие особенности жизни. Учёные старались учитывать эти факторы, но полностью исключить их влияние невозможно.

«Из исследования исключили участников, которые принимали препараты для снижения холестерина. Поэтому мы не знаем, как отказ от алкоголя или его употребление влияют на липидный профиль у людей, получающих лечение.

Кроме того, деление холестерина на «хороший» и «плохой» довольно условное. Один из ярких примеров — история с препаратом торсетрапиб. Он значительно повышал уровень ЛПВП, и ожидалось, что это защитит пациентов от сердечно-сосудистых осложнений. Но в реальности всё оказалось иначе: частота инфарктов и смертей выросла, и исследование пришлось остановить.

Это говорит о том, что важен не только уровень ЛПВП, но и его свойства. Если частицы модифицированы, они могут утратить защитные функции и даже ухудшать прогноз. Поэтому повышение так называемого «хорошего» холестерина — не всегда благо. И воспринимать такие изменения как прямую пользу для сердца нельзя.», — объясняет кардиолог.

Главное

Алкоголь действительно влияет на уровень холестерина, но это не делает первый безопасным. Исследование показывает, что липидный профиль может меняться вместе с образом жизни. Но спиртное — не средство для контроля здоровья сосудов.

Любые изменения в режиме, особенно резкие, стоит обсуждать с врачом. Это поможет вовремя скорректировать курс — и сохранить здоровье без лишнего риска.

