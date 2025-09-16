Baltijas balss logotype
Пять лет назад Армани написал письмо-пророчество: почему моде скоро может прийти конец?

Люблю!
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Пять лет назад Армани написал письмо-пророчество: почему моде скоро может прийти конец?

Любимое дело не раз становилось для дизайнера спасением даже в самые темные времена. И отступаться от принципов в угоду трендам Армани не собирался.

Эпоха великих дизайнеров неумолимо подходит к концу — именно такой неутешительный вердикт в последние годы эксперты выносят миру моды. В 2019 году ушел из жизни легендарный Карл Лагерфельд. В 2023-м — Пако Рабан. В 2024-м — Роберто Кавалли, а 4 сентября 2025 года стало известно о кончине Джорджо Армани. Об этом пишет woman

Дизайнеру был 91 год и он страдал из-за серьезных проблем со здоровьем. Они даже вынудили его пропустить последние три показа бренда, но так и не заставили отказаться от работы в принципе. Джорджо Армани всегда называл себя трудоголиком и только недавно начал говорить о поисках возможного преемника. Пост главы Giorgio Armani кутюрье планировал покинуть уже в ближайшем будущем, после празднования 50-летия со дня основания марки, до которого дожить не так и не успел. «Работа — это антивозрастная сыворотка», — говорил Армани и не лукавил. За каждым образом своих коллекций он стоял лично, поскольку хотел видеть моду только такой, какой она представлялась ему самому.

Детство Джорджо Армани пришлось на Вторую мировую войну, но еще одним серьезным испытанием для дизайнера стала пандемия коронавируса. После того, как люди оказались заперты по домам, магазины закрылись, а красные дорожки отменились, о смерти высокой моды все начали говорить всерьез. Дизайнеров пугали, что близится пик культуры перепотребления масс-маркета, и против быстрой и дешевый моды яростнее всех бунтовал именно Джорджо Армани. В 2020 году он написал открытое письмо в издание WWD, обрушив негодование на индустрию моды, обесценившую саму суть роскоши.

«Индустрия, какой мы ее знаем, пришла в упадок, когда сегмент люкса перенял методы быстрой моды. Если мои костюмы лишь три недели провисят в магазине, прежде чем устареют, и их заменят новым, мало чем отличающимся товаром, то все бессмысленно. Я так не работаю и считаю эту систему аморальной», — говорил Джорджо Армани.

Он признавался, что отныне перестает следить за глобальными тенденциями и будет следовать только своим заветам: не превращать показы коллекций в цирк, давать достаточно времени на то, чтобы одежда нашла своего покупателя и находить в себе силы побороть страх замедлиться в этой бесконечно гонке.

armani.jpg

Делу всей своей жизни, моде, Джорджо Армани оставался верным до последнего, однако нашел его далеко не сразу. В юности он всегда представлял себя врачом и даже отучился два года на медицинском, но потом к нему пришло осознание, что он находится не на своем месте. Во время службы в армии Джорджо Армани увлекся фотографией, и именно это открыло ему путь в мир высокой моды. Свою карьеру он начинал как оформитель витрин в модном бутике, а через несколько лет дорос до должности директора по закупкам. Армани первым узнавал о трендах, которые будут популярны в следующих сезонах, и даже более того — умел их предугадывать.

Тогда он впервые и задумался о том, чтобы начать создавать собственные коллекции и стал рисовать эскизы. Одного этого было недостаточно и тогда Джорджо Армани решил изучить эту индустрию с практической точки зрения. На протяжении шести лет он трудился личным ассистентом известного в Италии дизайнера и бизнесмена Нино Черутти — рисовал эскизы, создавал лекала и сидел за швейной машинкой. И только в 1975 году открыл свое дело.

Начиналось все с одежды, но постепенно ассортимент марки разрастался и в итоге империя Армани стала почти безграничной: от кутюрных платьев для красных дорожек до цветочных лавок в Италии. А еще помимо моды дизайнер очень любил спорт и регулярно работал в том числе над формой олимпийских сборных Италии разных лет.

Оставить комментарий

Видео