Дело в шляпе: 5 идей для причесок, которые дружат с головным убором

Летом головной убор — настоящее спасение: он завершает образ, а также защищает от солнца и перегрева. Но как сохранить укладку под панамой, кепкой или шляпой в холодные сезоны? Задача непростая, но решаемая.

Низкий пучок — беспроигрышный вариант

Эту укладку можно делать под любую шляпу, кепку, косынку. Пучок не мнется, не пушится, и его легко поправить в течение дня. Смотрится он всегда стильно и может подойти под разные образы. Чтобы создать такой пучок, нужно собрать волосы в низкий хвост, слегка ослабить резинку и обернуть пряди вокруг основания. Затем закрепить невидимками, оставив несколько свободных локонов для небрежного эффекта.

Для закрепления результата и дополнительного объема следует использовать мусс с memory-технологией, который зафиксирует волосы и поможет им лежать так, как нужно под любым головным убором, будь то широкополая шляпа, панама или бейсболка.

Французские косы — романтика и практичность

Натуральность и удобство делают эту прическу модной на протяжении нескольких последних лет. Косы не распадаются в течение дня, не электризуются, выглядят одинаково эффектно как на пляже, так и в ресторане.

Делать укладку тоже довольно просто. Нужно заплести две свободные косы по бокам или одну асимметричную косу, слегка растрепав пряди пальцами для естественной легкости. Чтобы мелкие волоски не выбивались, закрепить их можно лаком, который обеспечит стойкую фиксацию. Образ отлично дополняется ярким беретом или соломенной панамой.

Объемный хвост

Прическа переживает новый виток популярности благодаря моде на 90-е и 00-е, когда подобные укладки были у звезд. Главное преимущество — хвост не прилипает под головным убором, а еще сохраняет форму и объем в течение всего дня. Сделать его просто: нужно начесать корни, затем собрать волосы в высокий или низкий хвост, завернув прядь вокруг резинки для элегантного финиша.

Для дополнительной текстуры и свежести перед укладкой лучше воспользоваться сухим шампунем — он впитает излишки жира и придаст прическе естественный объем. Этот вариант укладки особенно хорош с бейсболкой или капитанской фуражкой, поскольку создает актуальный контраст между небрежным объемом и спортивным аксессуаром.

Объемные кудри под головным убором — идеальное сочетание

В тренде естественная красота и текстурированные локоны, которые прекрасно держат форму под шляпой или кепкой, а после снятия аксессуара превращаются в роскошную прическу с эффектным объемом.

Для создания такой укладки на влажные волосы стоит нанести мусс экстрасильной фиксации, который поможет подготовить локоны к образу без склеивания или утяжеления. Дайте волосам чуть-чуть подсохнуть, после чего можно накручивать пряди на крупную или среднюю насадку плойки.

Главное преимущество таких кудрей — они не теряют форму под головными уборами и выглядят ухоженно даже после длительного ношения аксессуаров.

Для быстрого обновления и закрепления прически можно использовать лак с memory-технологией (технология памяти), который добавит текстуру и объем. После нанесения продукта на волосы с помощью пальцев просто подкрутите кудри и позвольте лаку их зафиксировать.

