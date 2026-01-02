Baltijas balss logotype
Почему уровень холестерина повышается зимой и как его контролировать 0 201

Дом и сад
Дата публикации: 02.01.2026
Проблема повышенного уровня плохого холестерина в крови затрагивает как молодежь, так и пожилых людей. Это воскообразное жироподобное вещество может забивать сосуды, нарушая кровоток, что создает условия для тромбообразования и может привести к инфарктам и инсультам. Зима представляет собой особую опасность.

 

Исследования подтвердили, что уровень плохого холестерина в крови варьируется в зависимости от времени года. Летом, при условии соблюдения здорового образа жизни, он может снижаться, тогда как зимой его уровень неизбежно повышается. Это утверждение основано на результатах масштабных экспериментов, в которых участвовали более 2,8 миллиона человек.

По итогам анализа данных, ученые выяснили, что уровень «плохого» холестерина ЛПНП зимой в среднем оказался на 2,6% выше, чем летом, причем у мужчин этот показатель возрос на 3,5%, а у женщин — на 1,7%.

Врач из Индии Паринита Каур объясняет это явление двумя основными факторами. Во-первых, зимой люди, как правило, ведут менее активный образ жизни, что приводит к замедлению обмена веществ.

Во-вторых, в холодное время года, стремясь поддержать тепло в организме, люди чаще включают в свой рацион жирные блюда. Эти обстоятельства способствуют увеличению уровня плохого холестерина.

Как контролировать уровень «плохого» холестерина

Эксперт уверяет, что управлять холестерином вполне возможно. Однако для этого необходимо научиться контролировать свои привычки. Доктор Каур рекомендует:

Избегать насыщенных жиров. Насыщенные жиры являются одной из главных причин повышения уровня холестерина зимой. Важно минимизировать потребление продуктов, содержащих такие вещества, особенно для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Заниматься физической активностью. Даже 30-минутная прогулка в быстром темпе может помочь поддерживать форму зимой. Физическая активность не обязательно должна быть изнурительной, но регулярность занятий крайне важна для поддержания как физического, так и психического здоровья.

Соблюдать правильное питание. Чтобы сохранить здоровье, необходимо уметь выбирать правильные продукты для своего рациона. Сбалансированное питание — это шаг к улучшению собственного здоровья.

Следование этим трем рекомендациям поможет не только справиться с повышенным уровнем холестерина, но и решить множество сопутствующих проблем. Советы профессионального диетолога будут весьма полезны, как отметила врач в интервью изданию News9Live.

