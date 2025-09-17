Когда нет времени ждать: как сделать авокадо спелым за 10 минут

Купили в магазине полезный плод, а он оказался твердым и безвкусным? Выход есть. Одна хитрость поможет авокадо дозреть за считаные минуты — идеальное дополнение к завтраку готово.

Популярность авокадо в последние несколько лет только растет, пишет doctorpiter С точки зрения ботаники этот продукт — ягода, однако большинство считают ее фруктом. Вкус у авокадо насыщенный, но ненавязчивый, поэтому продукт отлично сочетается с птицей, овощами, зеленью, хлебом.

Диетологи называют авокадо настоящим суперфудом, который необходимо включить в рацион. В нем много минералов, включая достаточно редкие: марганец, медь, селен. Кроме того, продукт богат витаминами (А, Е и К, почти все витамины группы В), он быстро насыщает и содержит полезные жиры.

Цена на авокадо кусается, даже когда продукт удается выловить по акции. Спелые плоды обычно темно-зеленые или почти черные — в зависимости от сорта. На ощупь авокадо должен быть мягковатым. Если плод твердый, словно камень, значит он не дозрел.

Что делать, если вы принесли домой еще не дозревший продукт? Есть вариант, который займет много времени. Положите авокадо в сухое место в комнате, вдали от прямых солнечных лучей, на 2-4 дня. За этот период авокадо постепенно созреет и станет мягким.

Однако есть способ, который поможет плоду дозреть здесь и сейчас. И для этого вам потребуется духовка, пишет издание The Mirror.

Все просто:

возьмите целый плод, плотно заверните его в пищевую фольгу,

затем разогрейте духовку до 200'C, положите на решетку авокадо,

отправьте его «допекаться» всего лишь на 10 минут.

Важно: этот способ работает только с духовкой, не проворачивайте этот трюк с микроволновкой. Процесс нагрева в микроволновой печи отличается от нагрева в духовом шкафу. Авокадо может стать резиновым, сухим и даже испортиться.

Биолог Роман Опарин поделился еще одним способом, который помогает авокадо скорее дозреть: нужно положить его в бумажный пакет вместе с яблоком или бананом.

«Эти фрукты выделяют газ этилен, который помогает созреванию других плодов, а пакет позволит сохранить газ внутри, ускоряя процесс дозревания. Авокадо станет мягким и сочным уже через 1-3 дня», — рассказывал эксперт.