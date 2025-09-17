Baltijas balss logotype
Почему перемены давления отражаются на нашем здоровье

Люблю!
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Почему перемены давления отражаются на нашем здоровье

Нормальное атмосферное давление составляет около 760 мм рт. ст. Однако, когда оно повышается до 775–776 мм рт. ст., многие люди могут испытывать головную боль, головокружение и колебания артериального давления.

Статистические данные показывают, что метеочувствительностью страдают особенно женщины, которые в три раза больше предрасположены к реакциям на изменения погоды, чем мужчины.

«Не все реагируют одинаково. Интенсивность метеочувствительности зависит от иммунитета организма. Самыми частыми проявлениями метеочувствительности являются головные боли и головокружение, депрессия и бессонница», – объясняет врач Лауренциу Лука, цитируемый ziarulring.ro.

Меняется кровообращение

«Изменение атмосферного давления вызывает в организме изменение кровотока и снижает поступление кислорода. Низкое атмосферное давление способствует повышению кровяного давления и влияет на частоту сердечных сокращений. Кроме того, при снижении атмосферного давления усиливаются астма, ревматизм и мышечные боли. При повышении атмосферного давления снижается частота сердечных сокращений, а кислород поступает в кровь лучше», – уточняет врач.

«Оптимизм и хорошее настроение является наиболее эффективной терапией против метеочувствительности», - считает Лауренциу Лука. «Медицинского лечения от метеочувствительности нет, но недомогание проходит, как только погода стабилизируется», - отметил он.

Источник: noi.md

#здоровье
Оставить комментарий

