Трамп: для мира на Украине нужно урегулировать еще пару сложных вопросов.

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо решить еще несколько сложных вопросов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

О каких именно вопросах идет речь, глава государства не уточнил.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. О прогрессе в мирном процессе он высказался после переговоров с Владимиром Зеленским, прошедших во Флориде в воскресенье, 28 декабря.