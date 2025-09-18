«Урна с прахом Яниса будет предана земле в Латгалии»: адвокат семьи Тиммы сообщила о деталях церемонии прощания с баскетболистом

Янис Тимма ушел из жизни в декабре прошлого года. Баскетболист покончил с собой в отеле Москвы вскоре после развода с Анной Седоковой.

Недавно на могиле Яниса был установлен большой памятник из мрамора высотой в 203 сантиметра — именно столько составлял рост Тиммы. Родители спортсмена планируют устроить приватную церемонию прощания с сыном этой осенью, о чем в соцсетях сообщила их адвокат Маргарита Гаврилова.

«Урна с прахом Яниса будет предана земле в Латгалии, где создается место памяти. <…> Как представитель семьи, скажу: мы хотим, чтобы церемония прошла тихо и без постороннего внимания. Это будет личный момент памяти», — написала Гаврилова.

На памятнике изображены летящий баскетбольный мяч и крылья — именно этот символ Янис вытатуировал на теле. Дизайн монумента разработала мама спортсмена.

