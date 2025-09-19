Baltijas balss logotype
Для красоты, здоровья и долгих лет: как обычный костный бульон стал суперфудом

Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
Kleo
Для красоты, здоровья и долгих лет: как обычный костный бульон стал суперфудом

Костный бульон — это не просто тренд, а рабочий способ поддержать красоту и здоровье изнутри. Главное — готовить его правильно. В этой статье рассказываем, как.

В последние годы костный бульон снова оказался в центре внимания нутрициологов и бьюти-блогеров. Его называют суперфудом для кожи и суставов, и на то есть причины. При правильном приготовлении бульон насыщен коллагеном, аминокислотами и минералами – именно тем, что поддерживает упругость кожи, блеск волос и здоровье ногтей. Но важен не только результат, а и сам процесс: варить его нужно грамотно.

Чем полезен костный бульон

  • Кожа и красота. Длительное варение костей высвобождает коллаген и желатин – они влияют на эластичность кожи и помогают замедлить появление морщин.

  • Здоровье суставов и костей. В бульон переходят кальций, магний и фосфор, которые поддерживают опорно-двигательный аппарат.

  • Иммунитет и пищеварение. Аминокислоты, такие как глицин и глутамин, помогают укреплять иммунную систему и восстанавливать кишечник.

Как выбрать кости

Для идеального бульона нужны говяжьи или куриные кости с суставами и хрящами – именно в них больше всего коллагена. Отлично подойдут:

  • голяшки и коленные суставы;

  • трубчатые кости с костным мозгом;

  • куриные крылышки, лапки или каркасы.

Важно брать кости у проверенных фермеров или в хороших мясных лавках. Качество сырья напрямую влияет на вкус и пользу.

Как варить костный бульон правильно

  • Подготовка. Перед варкой кости лучше обжарить в духовке при 180 °С около 20–30 минут. Это добавит глубину вкуса.

  • Посуда. Варить лучше всего в большой кастрюле из нержавеющей стали или в чугунной кастрюле. А еще идеально подходит мультиварка.

  • Вода. Кости должны быть полностью покрыты холодной водой. Добавьте 1–2 ст. ложки яблочного уксуса – он помогает вытянуть минералы.

  • Огонь. Бульон варится только на слабом огне. Время – от 8 до 24 часов для говядины и от 6 до 12 часов для курицы. Дольше – насыщеннее.

  • Чистота. Первую пену обязательно снимайте. В конце можно добавить овощи: морковь, сельдерей, лук. Соль лучше класть уже после варки.

  • Хранение. Готовый бульон хранится в холодильнике 3–4 дня. Для более долгого срока его можно заморозить порциями в контейнерах или даже в формочках для льда.

Как употреблять

Костный бульон можно пить как самостоятельный напиток, использовать как основу для супов или добавлять в соусы. Утром теплая кружка бульона прекрасно заменяет привычный перекус.

Возможные противопоказания

Несмотря на пользу, костный бульон подходит не всем.

  • Людям с подагрой и повышенной мочевой кислотой он может навредить из-за содержания пуринов.

  • При заболеваниях почек и печени стоит проконсультироваться с врачом.

  • Аллергия на курицу или говядину – также повод отказаться.

#полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
