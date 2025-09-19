Для красоты, здоровья и долгих лет: как обычный костный бульон стал суперфудом

Костный бульон — это не просто тренд, а рабочий способ поддержать красоту и здоровье изнутри. Главное — готовить его правильно. В этой статье рассказываем, как.
В последние годы костный бульон снова оказался в центре внимания нутрициологов и бьюти-блогеров. Его называют суперфудом для кожи и суставов, и на то есть причины. При правильном приготовлении бульон насыщен коллагеном, аминокислотами и минералами – именно тем, что поддерживает упругость кожи, блеск волос и здоровье ногтей. Но важен не только результат, а и сам процесс: варить его нужно грамотно.
Чем полезен костный бульон
-
Кожа и красота. Длительное варение костей высвобождает коллаген и желатин – они влияют на эластичность кожи и помогают замедлить появление морщин.
-
Здоровье суставов и костей. В бульон переходят кальций, магний и фосфор, которые поддерживают опорно-двигательный аппарат.
-
Иммунитет и пищеварение. Аминокислоты, такие как глицин и глутамин, помогают укреплять иммунную систему и восстанавливать кишечник.
Как выбрать кости
Для идеального бульона нужны говяжьи или куриные кости с суставами и хрящами – именно в них больше всего коллагена. Отлично подойдут:
-
голяшки и коленные суставы;
-
трубчатые кости с костным мозгом;
-
куриные крылышки, лапки или каркасы.
Важно брать кости у проверенных фермеров или в хороших мясных лавках. Качество сырья напрямую влияет на вкус и пользу.
Как варить костный бульон правильно
-
Подготовка. Перед варкой кости лучше обжарить в духовке при 180 °С около 20–30 минут. Это добавит глубину вкуса.
-
Посуда. Варить лучше всего в большой кастрюле из нержавеющей стали или в чугунной кастрюле. А еще идеально подходит мультиварка.
-
Вода. Кости должны быть полностью покрыты холодной водой. Добавьте 1–2 ст. ложки яблочного уксуса – он помогает вытянуть минералы.
-
Огонь. Бульон варится только на слабом огне. Время – от 8 до 24 часов для говядины и от 6 до 12 часов для курицы. Дольше – насыщеннее.
-
Чистота. Первую пену обязательно снимайте. В конце можно добавить овощи: морковь, сельдерей, лук. Соль лучше класть уже после варки.
-
Хранение. Готовый бульон хранится в холодильнике 3–4 дня. Для более долгого срока его можно заморозить порциями в контейнерах или даже в формочках для льда.
Как употреблять
Костный бульон можно пить как самостоятельный напиток, использовать как основу для супов или добавлять в соусы. Утром теплая кружка бульона прекрасно заменяет привычный перекус.
Возможные противопоказания
Несмотря на пользу, костный бульон подходит не всем.
-
Людям с подагрой и повышенной мочевой кислотой он может навредить из-за содержания пуринов.
-
При заболеваниях почек и печени стоит проконсультироваться с врачом.
-
Аллергия на курицу или говядину – также повод отказаться.
Оставить комментарий