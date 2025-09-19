«Жить на пороховой бочке»: хроническая гипоксия может привести к инсульту — как распознать опасность

Если организм страдает от хронической гипоксии, это может обернуться не только болью в шее и головокружениями, но и инсультом.

Остеохондроз — главный «товарищ» сидячего образа жизни. Он пережимает шейные артерии, и головному мозгу не хватает кислорода. На ранних стадиях гипоксия может совсем никак не проявиться, но последствия проблемы могут быть огромными и необратимыми.

«Хроническая гипоксия мозга — это как жить на пороховой бочке, — говорит врач Александр Шишонин. — Риск ишемического инсульта растет с каждым днем, и никогда не знаешь, в какой момент он рванет. В итоге диагноз, которого официально нет, стал главным убийцей всего человечества».

Как понять, что у вас есть хроническая гипоксия

Это активная ортостатическая проба, исследование, которое позволяет оценить реакцию сердечно-сосудистой системы на изменение положения тела человека. Сделать его самостоятельно очень легко: лягте на диван или на кровать, расслабьтесь, а потом резко встаньте.

«Могут возникнуть разные неприятные ощущения, но самое важное: если вас повело, качнуло в сторону, ваш мозг страдает от хронического недостатка кислорода», — предупреждает Александр Шишонин.

Кстати, когда эту пробу проводят в клиниках, пациенту измеряют давление и пульс: дважды в состоянии покоя и дважды после того, как он встанет. Проба считается хорошей, если пульс после подъема участился не больше чем на 11 ударов, систолическое (верхнее) давление повысилось, а диастолическое (нижнее) — снизилось. Плохой переносимостью пробы считается ситуация, когда сердцебиение ускоряется на 18+ сокращений, верхнее давление падает, а нижнее повышается более чем на 10 мм. рт. ст.

Какие еще есть признаки нарушения кровотока в шее

Хроническая усталость;

головокружения;

шум и звон в ушах;

ухудшение памяти;

снижение остроты зрения и слуха;

скачки давления.

«Причем нарушается не только приток крови к мозгу, но и ее отток из головы, поэтому растет внутричерепное давление. Отсюда частые головные боли. А при резком снижении кровотока случаются приступы панических атак», — предупреждает врач.