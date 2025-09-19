Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Жить на пороховой бочке»: хроническая гипоксия может привести к инсульту — как распознать опасность 0 293

Люблю!
Дата публикации: 19.09.2025
Doctorpiter
«Жить на пороховой бочке»: хроническая гипоксия может привести к инсульту — как распознать опасность

Если организм страдает от хронической гипоксии, это может обернуться не только болью в шее и головокружениями, но и инсультом.

Остеохондроз — главный «товарищ» сидячего образа жизни. Он пережимает шейные артерии, и головному мозгу не хватает кислорода. На ранних стадиях гипоксия может совсем никак не проявиться, но последствия проблемы могут быть огромными и необратимыми.

«Хроническая гипоксия мозга — это как жить на пороховой бочке, — говорит врач Александр Шишонин. — Риск ишемического инсульта растет с каждым днем, и никогда не знаешь, в какой момент он рванет. В итоге диагноз, которого официально нет, стал главным убийцей всего человечества».

Как понять, что у вас есть хроническая гипоксия

Это активная ортостатическая проба, исследование, которое позволяет оценить реакцию сердечно-сосудистой системы на изменение положения тела человека. Сделать его самостоятельно очень легко: лягте на диван или на кровать, расслабьтесь, а потом резко встаньте.

«Могут возникнуть разные неприятные ощущения, но самое важное: если вас повело, качнуло в сторону, ваш мозг страдает от хронического недостатка кислорода», — предупреждает Александр Шишонин.

Кстати, когда эту пробу проводят в клиниках, пациенту измеряют давление и пульс: дважды в состоянии покоя и дважды после того, как он встанет. Проба считается хорошей, если пульс после подъема участился не больше чем на 11 ударов, систолическое (верхнее) давление повысилось, а диастолическое (нижнее) — снизилось. Плохой переносимостью пробы считается ситуация, когда сердцебиение ускоряется на 18+ сокращений, верхнее давление падает, а нижнее повышается более чем на 10 мм. рт. ст.

Какие еще есть признаки нарушения кровотока в шее

  • Хроническая усталость;

  • головокружения;

  • шум и звон в ушах;

  • ухудшение памяти;

  • снижение остроты зрения и слуха;

  • скачки давления.

«Причем нарушается не только приток крови к мозгу, но и ее отток из головы, поэтому растет внутричерепное давление. Отсюда частые головные боли. А при резком снижении кровотока случаются приступы панических атак», — предупреждает врач.

Читайте нас также:
#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 212

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 5
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 9
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 34
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 55
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 121
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 5
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 9
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео