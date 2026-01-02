Зимой полки магазинов становятся менее разнообразными, и вместе с отсутствием свежих сезонных овощей и фруктов из рациона исчезают важные для здоровья витамины и микроэлементы.

Зимние холода усиливают желание употреблять горячую, жирную и сытную пищу. На фоне этого дефицит жизненно важных витаминов может негативно сказаться на здоровье человека.

По словам диетолога Анастасии Анохиной, зимой многие люди сталкиваются с нехваткой четырех ключевых витаминов: D, C, A и группы B. Врач отмечает, что восполнить их недостаток можно, скорректировав свой рацион.

Цитрусовые и отвар шиповника являются отличными источниками витамина C. Включив в меню рыбу, грибы, крупы и изделия из цельнозерновой муки, вы сможете обеспечить организм важными витаминами группы B.

Яйца, хурма, тыква и морковь богаты ретинолом — витамином A. Эти продукты рекомендуется употреблять с добавлением растительного масла, так как ретинол является жирорастворимым витамином.

Солнечный свет считается естественным источником витамина D, которого зимой часто не хватает. Однако существуют специальные добавки и препараты, которые могут помочь восполнить его дефицит. Этот витамин играет важную роль в усвоении кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей. Диетолог Анохина предостерегает, что прием таких добавок следует согласовывать с лечащим врачом.