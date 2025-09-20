Больше зелени, меньше мяса: как работает флекситарианство и почему это удобно

Разбираемся, что такое флекситарианство, как оно работает и почему его выбирают все больше людей.

Слово "флекситарианство" звучит как новый тренд из TikTok, но на самом деле это стиль питания, который существует уже больше двадцати лет. Его придумала американский диетолог Дон Джексон Блатнер, а в 2009 году вышла ее книга The Flexitarian Diet. Суть проста: быть "почти вегетарианцем", но не полностью.

Что это значит?

Флекситарианцы делают акцент на растительной пище – овощах, фруктах, бобовых, злаках, орехах. Но при этом не исключают мясо и рыбу совсем, а оставляют их как дополнение, иногда – редкий акцент в рационе. Обычно это выглядит так: мясо или рыба появляются в меню 1–3 раза в неделю, а иногда только в компании или по особому случаю. В повседневности же рацион строится вокруг растительной еды. Главное правило: чем больше овощей и цельнозерновых продуктов, тем лучше.

Почему это становится популярным?

Флекситарианство идеально вписывается в современный ритм. Это не жесткая диета и не строгая философия, а гибкая система, где можно выбирать, что и когда есть. Люди устают от крайностей: кто-то не выдерживает полный отказ от мяса, а кто-то не готов питаться только стейками. Такой стиль питания снимает стресс и дает ощущение баланса.

К тому же, у него есть экологический подтекст: сокращение потребления мяса снижает углеродный след, что сегодня тоже важно.

Чем полезно?

Флекситарианский рацион богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. Он помогает нормализовать уровень сахара в крови, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддерживать вес. За счет большого количества овощей и злаков улучшается работа кишечника.

Главный риск – недобор белка и некоторых витаминов, если полностью "уйти" в растительные продукты и забыть про баланс. Особенно это касается витамина B12 и железа. Поэтому важно не только есть овощи, но и грамотно добавлять рыбу, яйца или молочные продукты.

Кому стоит быть осторожнее?

Людям с анемией или хронически низким гемоглобином.

Тем, у кого есть проблемы с ЖКТ – избыток клетчатки может ухудшить самочувствие.

Тем, кто тренируется на высоких нагрузках – может не хватать белка, если не следить за рационом.

Почему его выбирают?

Флекситарианство – это не про запреты, а про свободу. Его придерживаются те, кто хочет есть полезнее, но не готов полностью отказаться от привычных продуктов. Для одних это шаг к более осознанному питанию, для других – способ похудеть без жестких ограничений, а для третьих – забота об экологии.