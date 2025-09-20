Baltijas balss logotype
Люблю!
20.09.2025
Осенний кинозал: 5 комедий, которые поднимут вам настроение

Легкие комедии способны поднять настроение, ведь они помогают отвлечься и просто насладиться интересным сюжетом.

"Самообеспечение"

Фильм начинается с того, что главный герой получает необычное предложение. Мужчина, уставший быть неудачником, хочет изменить свою жизнь и разбогатеть. И для этого он принимает очень опасное приглашение в мир даркнета.

"Мерзкие послания" (Нечестивые дела)

Интересная комедия расскажет о соседках и очень скандальных письмах, которые всколыхнут всех вокруг. Городок, в котором начинаются странные события, затаит дыхание. Многие сцены этого фильма заставят вас искренне хохотать.

"Тельма"

telma.jpg

Черная и очень веселая комедия расскажет о 93-летней бабушке, уставшей от одиночества. И внезапно ее жизнь изменится, она забудет о покое и с головой уйдет в мир забавных приключений.

"Сокровище"

Смешная и трогательная лента позволит вам задуматься об очень важных вещах. Отношения, родственники, воспоминания - фильм достаточно легкий, но при этом с очень глубоким смыслом.

"Семейное дело"

Комедия расскажет об очень необычной ситуации. Взрослая дочь возвращается домой и видит свою мать с боссом, от которого ушла. И это провоцирует череду очень смешных событий.

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 19
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 27
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 29
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 30
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 53
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
2
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 2 91
