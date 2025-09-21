Baltijas balss logotype
Пьёте кофе? Это соединение в зернах может защитить мозг от старости 0 294

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Пьёте кофе? Это соединение в зернах может защитить мозг от старости
ФОТО: Freepik

Это открытие заставит вас пересмотреть свои привычки. Исследования показали, кому просто необходимо пить кофе.

Исследование японских ученых показало, что тригонеллин в кофейных зернах улучшает пространственное обучение и память у пожилых мышей.

Соединение подавляет нейровоспаление и повышает уровни нейротрансмиттеров, как дофамин и серотонин, что может предотвратить возрастной когнитивный спад.

Результаты, опубликованные в журнале Springer Nature Link открывают путь к новым лекарствам для лечения деменции.

Японские ученые из Университета Цукуба обнаружили, что тригонеллин (TG) — алкалоид из кофейных зерен — улучшает когнитивные функции. В исследовании на пожилых мышах, имевших дефицит памяти, TG в дозе 5 мг/кг в день в течение 30 дней значительно повысил производительность в тестах на пространственное обучение. Это связано с влиянием на гиппокамп, структуру мозга, уменьшающуюся с возрастом. Об открытии сообщил научный журнал Springer Nature Link.

Как кофе улучшает когнитивные функции

TG, как и кофеин и ниацин (витамин B3), образуется во время обжарки кофе. Он также есть в пажитнике и редьке, но в кофе — в высоких концентрациях.

TG подавляет нейровоспаление, блокируя пути образования провоспалительных цитокинов. Кроме того, алколоид повышает уровни ключевых нейротрансмиттеров: дофамина, норадреналина и серотонина, обеспечивающих нормальную работу мозга. Это может стать основой для разработки препаратов против возрастной потери памяти.

Ученые отмечают, что результаты опытов на мышах обещают отличные перспективы для людей, но нужны клинические испытания.

