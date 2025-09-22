Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданная польза сливы: как она помогает сохранить зрение в век гаджетов

Люблю!
Дата публикации: 22.09.2025
womanhit
Неожиданная польза сливы: как она помогает сохранить зрение в век гаджетов

В современном мире наши глаза испытывают колоссальную нагрузку. Постоянное использование гаджетов, длительная работа за компьютером и неблагоприятная экологическая обстановка создают серьезные вызовы для органов зрения.

Однако природа предоставила нам эффективные инструменты защиты, один из которых буквально растет в наших садах. Нутрициолог, биохимик, психолог Анна Дивинская рассказала о пользе сливы и как она помогает нашим глазам.

Зеаксантин: молекулярный щит для глаз

Зеаксантин представляет собой каротиноид — пигмент, который концентрируется в макулярной области сетчатки глаза. «Это вещество выполняет критически важную антиоксидантную функцию, нейтрализуя разрушительное действие свободных радикалов и создавая естественный барьер против агрессивного ультрафиолетового излучения.

Биохимические исследования показывают, что зеаксантин работает как селективный фильтр, поглощая наиболее опасные для сетчатки волны синего света. Этот механизм особенно актуален в эпоху цифровых технологий, когда LED-экраны генерируют интенсивное излучение в синем спектре», — поясняет наш эксперт.

Слива: недооцененный источник защиты

Среди природных источников зеаксантина особого внимания заслуживает обычная слива. В отличие от экзотических суперфудов, этот доступный фрукт содержит значимые концентрации активного вещества. А темные сорта слив — венгерка, ренклод — содержат максимальное количество каротиноидов.

«Помимо зеаксантина, сливы богаты витамином А, аскорбиновой кислотой и полифенольными соединениями, которые синергически усиливают защитные свойства. Такая комбинация обеспечивает комплексную поддержку зрительной системы», — рассказывает Анна.

Практические рекомендации

Для получения профилактического эффекта достаточно включать в рацион 3—4 сливы ежедневно в период сезонности. «Максимальная биодоступность зеаксантина достигается при употреблении свежих плодов с небольшим количеством растительных жиров — орехов или семян. Важно понимать, что зеаксантин не синтезируется организмом самостоятельно и должен поступать извне», — комментирует нутрициолог. Таким образом, регулярное потребление слив способствует накоплению защитных пигментов в тканях глаза, формируя долгосрочную резистентность к окислительному стрессу.

«Простые пищевые решения часто оказываются наиболее эффективными. Слива, доступная каждому россиянину, представляет собой натуральный функциональный продукт для поддержания здоровья глаз. Включение этого фрукта в ежедневный рацион — разумная инвестиция в сохранение остроты зрения на долгие годы», — заключила эксперт.

#здоровье #полезная еда
