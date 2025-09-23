Baltijas balss logotype
Вкусная аджика на зиму без уксуса и варки: сохраняет максимум витаминов

Люблю!
Дата публикации: 23.09.2025
1001sovet
Вкусная аджика на зиму без уксуса и варки: сохраняет максимум витаминов

В этом рецепте сохранено максимум витаминов и естественного вкуса овощей, ведь ингредиенты не подвергаются термической обработке.

Домашняя аджика без варки и уксуса - это не только вкусная, но и полезная альтернатива магазинным соусам. В этом рецепте сохранено максимум витаминов и естественного вкуса овощей, ведь ингредиенты не подвергаются термической обработке.

Ингредиенты:

  • помидоры - 2 кг

  • болгарский перец - 1 кг

  • перец чили - 3 шт.

  • чеснок - 100 г

  • хрен - 50 г

  • сахар - 3 ст.л

  • соль - 2 ст.л

Приготовление:

  • Сначала нужно помыть помидоры, порезать, положить в дуршлаг и оставить на 30 мин. Все для того, чтобы они постояли и из них сошла лишняя жидкость.

  • Далее обычный перец очистите, и чили нарежьте вместе с семенами.

  • Хрен и чеснок очистите и перемелите вместе с остальными овощами в мясорубке.

  • После этого добавьте соль и сахар и тщательно перемешайте.

  • Разложите аджику по стерилизованным банкам и закройте.

