Вкусная аджика на зиму без уксуса и варки: сохраняет максимум витаминов

Домашняя аджика без варки и уксуса - это не только вкусная, но и полезная альтернатива магазинным соусам. В этом рецепте сохранено максимум витаминов и естественного вкуса овощей, ведь ингредиенты не подвергаются термической обработке.
Ингредиенты:
помидоры - 2 кг
болгарский перец - 1 кг
перец чили - 3 шт.
чеснок - 100 г
хрен - 50 г
сахар - 3 ст.л
соль - 2 ст.л
Приготовление:
Сначала нужно помыть помидоры, порезать, положить в дуршлаг и оставить на 30 мин. Все для того, чтобы они постояли и из них сошла лишняя жидкость.
Далее обычный перец очистите, и чили нарежьте вместе с семенами.
Хрен и чеснок очистите и перемелите вместе с остальными овощами в мясорубке.
После этого добавьте соль и сахар и тщательно перемешайте.
Разложите аджику по стерилизованным банкам и закройте.
