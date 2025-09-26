6 сезонных продуктов, рекомендованных диетологами, которые влияют на память и когнитивные функции

Около 1 из 10 человек старше 45 лет замечают ухудшение памяти. Но хорошая новость: многие осенние продукты содержат питательные вещества, которые помогают мозгу работать лучше.

Особенно полезны клетчатка, антиоксиданты и витамины, содержащиеся в таких продуктах, как листовая зелень, овёс и грибы, пишет eatingwell.

Если вы всё чаще забываете, зачем зашли на кухню или где оставили телефон — вы не одиноки. Но помочь себе можно не только головоломками или общением. То, что вы едите, напрямую влияет на память и когнитивные функции.

Вот 6 сезонных продуктов, рекомендованных диетологами, которые поддержат здоровье мозга осенью:

1. Семечки тыквы

Почему полезны: богаты клетчаткой (около 8 г в 1 стакане!) и поддерживают связь между кишечником и мозгом (ось «кишечник–мозг»), что улучшает работу мозга.

Как использовать: жарьте как перекус или добавляйте в йогурт, каши, салаты, мюсли.

2. Брюссельская капуста

Почему полезна: содержит сульфорафан — соединение, которое защищает клетки мозга от окисления и помогает улучшить настроение и скорость мышления.

Как использовать: запекайте на противне, жарьте или добавляйте в салаты в сыром виде (тонко нарезав).

3. Клюква

Почему полезна: содержит антоцианы — мощные антиоксиданты, которые могут проникать в мозг, защищая нейроны и замедляя развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Как использовать: добавляйте в смузи, каши, салаты, сальсу или выпечку. Можно использовать свежую, замороженную или сушёную.

4. Листовая зелень (шпинат, капуста кейл, листовая капуста)

Почему полезна: содержит фолат, витамины E и K, бета-каротин, которые помогают замедлить возрастной упадок памяти и улучшают мышление.

Как использовать: используйте в салатах, супах, рагу или сделайте соус песто из шпината. Можно просто обжарить как гарнир.

5. Овёс

Почему полезен: медленно переваривается, даёт устойчивую энергию, регулирует уровень сахара в крови, содержит витамины группы B и антиоксиданты, важные для памяти.

Как использовать: готовьте кашу, пеките батончики или печенье, делайте рисотто или даже солёную овсяную кашу (конджи).

6. Грибы

Почему полезны: регулярное употребление связано с улучшением памяти, мышления и словесной памяти. Возможно, благодаря антиоксидантам и противовоспалительным соединениям.

Как использовать: добавляйте в супы, жаркое, соусы (например, курица марсала), рисотто или просто обжаривайте с чесноком и травами.

Другие советы для укрепления памяти этой осенью

1. Будьте активны

Прогулки, работа в саду, уборка листьев — физическая активность улучшает кровоток к мозгу, помогая сохранить ясность ума.

2. Спите не меньше 7 часов

Во сне мозг очищается от токсинов и формирует новые нейронные связи, важные для запоминания.

3. Ограничьте алкоголь

Употребление алкоголя связано с большим риском деменции. Лучше заменить его на безалкогольные коктейли или травяной чай.

Эти 6 сезонных продуктов не только вкусны, но и помогут сохранить память и сосредоточенность на высоте.