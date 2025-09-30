Это мясо — враг супа: повара объяснили, что портит вкус и здоровье 1 393

Люблю!
Дата публикации: 30.09.2025
1001sovet
Изображение к статье: Это мясо — враг супа: повара объяснили, что портит вкус и здоровье
ФОТО: dreamstime

Профессионалы отмечают, что такое мясо только испортит вкус и сделает блюдо вредным.

Суп — одно из самых любимых и популярных блюд в мире. А главный секрет его вкуса кроется, прежде всего, в правильно подобранном мясе. Как отмечают профессиональные повара, есть виды мяса, которые не просто портят вкус блюда, но и делают его тяжелым для пищеварения. Рассказываем, какое мясо категорически не подходит для супа и почему мастера кулинарии никогда не кладут его в кастрюлю.

Какое мясо не следует использовать для приготовления супа: советы профессиональных поваров

Опытные повара единодушны: копченое мясо и колбасные изделия — это табу для настоящего супа, и вот почему.

  • Чрезмерное количество соли и специй. В колбасах и копченостях уже содержатся пищевые добавки, ароматизаторы и большое количество соли. При варке они выделяют в бульон искусственные привкусы и делают его «химическим».

  • Излишняя жирность. Такие продукты часто содержат большое количество скрытого жира, который в супе превращается в неприятную пленку.

  • Тяжесть для желудка. Сочетание копченого аромата, соли и жира делает блюдо трудноусваиваемым, особенно для детей и людей с проблемами пищеварения.

  • Утрата прозрачности бульона. Качественный суп должен быть ароматным и прозрачным, тогда как колбасы превращают его в мутный отвар.

Чем заменить запрещенное мясо

Если хочется сделать первое блюдо наваристым и вкусным, лучше выбирать:

  • курицу на кости для легких и диетических супов;

  • говядину с мозговой костью для классического бульона;

  • индейку для нежного, ароматного варианта;

  • свиные ребра для более сытных блюд — борща и щей др.

А вот колбасы и копчености лучше оставить для бутербродов или закусок.

Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
