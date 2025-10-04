Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Они «съедают» вашу зарплату: 7 неожиданных расходов 0 257

Люблю!
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Они «съедают» вашу зарплату: 7 неожиданных расходов

Кажется, зарплата уходит слишком быстро? Эксперты по личным финансам выделили самые распространённые траты, которые могут незаметно «съесть» большую часть вашего дохода.

Небольшие магазины у дома

Да, они очень удобны — заглянуть после работы или купить что-то срочно. Но наценка в таких магазинах часто выше среднего, и мы редко это замечаем, потому что привыкли к этим местам и знаем их много лет.

Кофе по пути на работу

Попробуйте посчитать, сколько тратите на утренний кофе в офисе или кафе рядом с ним. Часто это больше, чем кажется: один кофе с коллегой утром, второй после перекура, плюс булочки или сладости. В итоге один перекус может стоить как полноценный обед. Решение простое — брать еду и напитки из дома.

Абонемент в спортзал, куда вы не ходите

Тренажёрный зал — отличный способ поддерживать здоровье, но если вы платите, а посещаете редко, это просто потеря денег. Будьте честны: откладывайте сумму на фитнес, а если появится желание позаниматься — делайте это дома или купите новую карту только при необходимости.

Кабельное телевидение

Многие платят за пакеты с сотнями каналов, которые почти не смотрят. Чаще удобнее искать интересный контент онлайн, где он доступен по требованию и зачастую дешевле.

Стратегические запасы продуктов

Исследования показывают, что мы выбрасываем до пятой части продуктов, купленных «про запас». Это — пятая часть бюджета на питание! Частые спонтанные покупки и закупки «на всякий случай» приводят к порче продуктов. Покупайте разумно, планируйте меню и избегайте лишнего.

Упаковка и нарезка

Хлеб, колбасы и сыры в вакуумной упаковке стоят дороже, чем на вес. Нарезка продавцом часто бесплатна, а домашняя подготовка занимает немного времени и экономит деньги. Подумайте, стоит ли переплачивать за упаковку.

Подписки в интернете

Платные приложения и сервисы кажутся небольшими расходами, но в сумме за месяц или год это заметная сумма. Частая ловушка — «первый месяц бесплатно», после которого многие забывают отменить подписку. Проверьте, за что платите, и оставьте только необходимые сервисы. Семейные тарифы или совместное использование с друзьями помогут снизить расходы.

Читайте нас также:
#зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Как не ошибиться с хурмой: выбираем самый вкусный плод по 6 простым признакам
Изображение к статье: Как не ошибиться с хурмой: выбираем самый вкусный плод по 6 простым признакам
От стритфуда до домашней кухни: все, что нужно знать о каштанах
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению
Изображение к статье: Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению
Изображение к статье: Хотите похудеть — готовьте еду дома!
Хотите похудеть — готовьте еду дома! 146
Изображение к статье: Когда яйца идут не на пользу: симптомы непереносимости, о которых важно знать
Когда яйца идут не на пользу: симптомы непереносимости, о которых важно знать 202
Изображение к статье: Как часто нужно стирать полотенца: нюансы, которые игнорируют многие хозяйки
Как часто нужно стирать полотенца: нюансы, которые игнорируют многие хозяйки 184
Изображение к статье: Эти 3 мысли воруют ваше счастье — проверьте, есть ли они у вас
Эти 3 мысли воруют ваше счастье — проверьте, есть ли они у вас 255

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 10
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 19
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 25
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 23
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 25
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 30
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 10
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 19
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео