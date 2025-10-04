Кажется, зарплата уходит слишком быстро? Эксперты по личным финансам выделили самые распространённые траты, которые могут незаметно «съесть» большую часть вашего дохода.

Небольшие магазины у дома

Да, они очень удобны — заглянуть после работы или купить что-то срочно. Но наценка в таких магазинах часто выше среднего, и мы редко это замечаем, потому что привыкли к этим местам и знаем их много лет.

Кофе по пути на работу

Попробуйте посчитать, сколько тратите на утренний кофе в офисе или кафе рядом с ним. Часто это больше, чем кажется: один кофе с коллегой утром, второй после перекура, плюс булочки или сладости. В итоге один перекус может стоить как полноценный обед. Решение простое — брать еду и напитки из дома.

Абонемент в спортзал, куда вы не ходите

Тренажёрный зал — отличный способ поддерживать здоровье, но если вы платите, а посещаете редко, это просто потеря денег. Будьте честны: откладывайте сумму на фитнес, а если появится желание позаниматься — делайте это дома или купите новую карту только при необходимости.

Кабельное телевидение

Многие платят за пакеты с сотнями каналов, которые почти не смотрят. Чаще удобнее искать интересный контент онлайн, где он доступен по требованию и зачастую дешевле.

Стратегические запасы продуктов

Исследования показывают, что мы выбрасываем до пятой части продуктов, купленных «про запас». Это — пятая часть бюджета на питание! Частые спонтанные покупки и закупки «на всякий случай» приводят к порче продуктов. Покупайте разумно, планируйте меню и избегайте лишнего.

Упаковка и нарезка

Хлеб, колбасы и сыры в вакуумной упаковке стоят дороже, чем на вес. Нарезка продавцом часто бесплатна, а домашняя подготовка занимает немного времени и экономит деньги. Подумайте, стоит ли переплачивать за упаковку.

Подписки в интернете

Платные приложения и сервисы кажутся небольшими расходами, но в сумме за месяц или год это заметная сумма. Частая ловушка — «первый месяц бесплатно», после которого многие забывают отменить подписку. Проверьте, за что платите, и оставьте только необходимые сервисы. Семейные тарифы или совместное использование с друзьями помогут снизить расходы.