Кажется, зарплата уходит слишком быстро? Эксперты по личным финансам выделили самые распространённые траты, которые могут незаметно «съесть» большую часть вашего дохода.
Небольшие магазины у дома
Да, они очень удобны — заглянуть после работы или купить что-то срочно. Но наценка в таких магазинах часто выше среднего, и мы редко это замечаем, потому что привыкли к этим местам и знаем их много лет.
Кофе по пути на работу
Попробуйте посчитать, сколько тратите на утренний кофе в офисе или кафе рядом с ним. Часто это больше, чем кажется: один кофе с коллегой утром, второй после перекура, плюс булочки или сладости. В итоге один перекус может стоить как полноценный обед. Решение простое — брать еду и напитки из дома.
Абонемент в спортзал, куда вы не ходите
Тренажёрный зал — отличный способ поддерживать здоровье, но если вы платите, а посещаете редко, это просто потеря денег. Будьте честны: откладывайте сумму на фитнес, а если появится желание позаниматься — делайте это дома или купите новую карту только при необходимости.
Кабельное телевидение
Многие платят за пакеты с сотнями каналов, которые почти не смотрят. Чаще удобнее искать интересный контент онлайн, где он доступен по требованию и зачастую дешевле.
Стратегические запасы продуктов
Исследования показывают, что мы выбрасываем до пятой части продуктов, купленных «про запас». Это — пятая часть бюджета на питание! Частые спонтанные покупки и закупки «на всякий случай» приводят к порче продуктов. Покупайте разумно, планируйте меню и избегайте лишнего.
Упаковка и нарезка
Хлеб, колбасы и сыры в вакуумной упаковке стоят дороже, чем на вес. Нарезка продавцом часто бесплатна, а домашняя подготовка занимает немного времени и экономит деньги. Подумайте, стоит ли переплачивать за упаковку.
Подписки в интернете
Платные приложения и сервисы кажутся небольшими расходами, но в сумме за месяц или год это заметная сумма. Частая ловушка — «первый месяц бесплатно», после которого многие забывают отменить подписку. Проверьте, за что платите, и оставьте только необходимые сервисы. Семейные тарифы или совместное использование с друзьями помогут снизить расходы.
