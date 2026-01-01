Baltijas balss logotype
Почему депозитная система не принимает бутылки из-под вина и шампанского 2 1546

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2026
tv24
Изображение к статье: Почему депозитная система не принимает бутылки из-под вина и шампанского

Бутылки из-под вина и шампанского пока не входят в депозитную систему, и в ближайшее время это вряд ли изменится, поскольку решение зависит от законодательства.

В программе TV24 «Uz līnijas» в гостях побывал председатель правления Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис. Он ответил на вопрос зрительницы о том, когда в депозитной системе можно будет сдавать бутылки из-под шампанского и вина.

«В депозитной системе должны быть те виды продуктов и напитков, которые люди употребляют вне дома, в основном вне дома», — пояснил Стуритис.

Он отметил, что любое расширение системы должно опираться на данные мониторинга о том, какая упаковка систематически попадает в природу. Исследование также подтвердило, что 82% жителей заметили: после введения депозитной системы природа стала чище.

В качестве примера он привел алкогольные коктейли. После внедрения депозитной системы выяснилось, что в лесах и на обочинах дорог по-прежнему в большом количестве находят тару от крепких алкогольных коктейлей, которые изначально не были включены в систему. Это стало основанием для предложения правительству расширить депозитную систему, и с 1 января 2023 года депозит ввели и для алкогольных коктейлей крепостью до 15%. «Сейчас мы пока не выявили столь острой группы продуктов, которая систематически оказывается в природе и которую можно было бы сравнить с алкогольными коктейлями. Но я не хочу говорить, что таких нет — именно поэтому нужен мониторинг. Мы могли бы смотреть в сторону крепких алкогольных напитков», — добавил он.

Оставить комментарий

(2)
  • Cергей Вершинин
    2-го января

    По идее, если мы все сторонники зелёного курса и охраны окружающей среды, всё должно приниматься с целью последующей переработки. Просто над этим работать надо, а не мониторинги проводить.

    7
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    2-го января

    Ну и кто рискнёт принимать шампанские бутылки, да ещё и с надписями на русском языке - "СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ"?

    9
    1

