Бутылки из-под вина и шампанского пока не входят в депозитную систему, и в ближайшее время это вряд ли изменится, поскольку решение зависит от законодательства.

В программе TV24 «Uz līnijas» в гостях побывал председатель правления Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис. Он ответил на вопрос зрительницы о том, когда в депозитной системе можно будет сдавать бутылки из-под шампанского и вина.

«В депозитной системе должны быть те виды продуктов и напитков, которые люди употребляют вне дома, в основном вне дома», — пояснил Стуритис.

Он отметил, что любое расширение системы должно опираться на данные мониторинга о том, какая упаковка систематически попадает в природу. Исследование также подтвердило, что 82% жителей заметили: после введения депозитной системы природа стала чище.

В качестве примера он привел алкогольные коктейли. После внедрения депозитной системы выяснилось, что в лесах и на обочинах дорог по-прежнему в большом количестве находят тару от крепких алкогольных коктейлей, которые изначально не были включены в систему. Это стало основанием для предложения правительству расширить депозитную систему, и с 1 января 2023 года депозит ввели и для алкогольных коктейлей крепостью до 15%. «Сейчас мы пока не выявили столь острой группы продуктов, которая систематически оказывается в природе и которую можно было бы сравнить с алкогольными коктейлями. Но я не хочу говорить, что таких нет — именно поэтому нужен мониторинг. Мы могли бы смотреть в сторону крепких алкогольных напитков», — добавил он.