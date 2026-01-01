Динамика расширения лесного фонда в Евросоюзе крайне неоднородна. Как показывают свежие данные Eurostat за прошлый год, ключевыми факторами здесь остаются не только климат, но и породный состав деревьев вместе с возрастом насаждений.

Лидером общеевропейского рейтинга стала Португалия - там чистый прирост по отношению к общему запасу древесины достиг 11,1%. В тройку лидеров также вошли Дания (7,6%) и Ирландия (6,8%). На противоположном полюсе оказалась Мальта, где за год не прибавилось ни одного кубометра леса. Минимальные темпы роста также отмечены на Кипре (1,6%), в Эстонии и Болгарии (по 1,8%).

Латвия с показателем около 3% держится в верхней части списка. Всего девять стран ЕС демонстрируют более активный прирост лесных массивов, чем наша республика.

Европейская статистика подтверждает долгосрочный тренд: лесной фонд Латвии стабильно увеличивается на протяжении последних 35 лет. Если в 1990 году запасы древесины в стране оценивались в 442 млн кубометров, то к 2025 году этот показатель вырос до 655 млн кубометров.

При расчете чистого прироста эксперты учитывают не только естественное развитие деревьев, но и объемы вырубки, а также естественные потери. По итогам 2023 года положительную динамику показали 17 стран. Здесь впереди снова оказались Ирландия (+3,6%), Дания (+3,2%) и Кипр (+1,6%). Однако в ряде государств объемы леса, напротив, сократились: в Литве спад составил 1,8%, в Чехии - 1,7%, а в соседней Эстонии - 0,6%.