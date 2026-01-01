Baltijas balss logotype
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке 3 32480

В мире
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
ФОТО: Global Look Press

Премьер Словакии Фицо поздравил с Новым годом на русском языке.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил соотечественников с Новым годом в том числе на русском языке. Свое поздравление он опубликовал в Facebook.

В видеозаписи он произнес «с Новым годом!» на русском, а также на английском, итальянском и шведском языках, указав, что этим он подчеркивает, что внешняя политика Словакии ориентирована на все четыре стороны света.

Фицо, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стали единственными лидерами стран ЕС, кому направил праздничные поздравления президент России Владимир Путин.

Ранее Фицо необычно похвалил русских. «Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки», — написал он.

Читайте: Россиян готовят к новой войне через развлекательные программы на Новый год

  • П
    Процион
    2-го января

    Ну и правильно. Русский язык является одним из шести официальных языков ООН вмести с английским, арабским, испанским, китайским и французским, а также является одним из 10 официальных языков Генеральной конференции ЮНЕСКО вместе с английским, французским, испанским, арабским, китайским, хинди, индонезийским, итальянским, португальским.

    67
    22
  • Д
    Дед
    1-го января

    О ужас! На костер его!

    45
    45
  • DJ
    Danik Jupiters
    Дед
    2-го января

    Начни с себя на костёр!!!

    1
    1
