Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил соотечественников с Новым годом в том числе на русском языке. Свое поздравление он опубликовал в Facebook.

В видеозаписи он произнес «с Новым годом!» на русском, а также на английском, итальянском и шведском языках, указав, что этим он подчеркивает, что внешняя политика Словакии ориентирована на все четыре стороны света.

Фицо, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стали единственными лидерами стран ЕС, кому направил праздничные поздравления президент России Владимир Путин.

Ранее Фицо необычно похвалил русских. «Русские встают на колени только тогда, когда завязывают шнурки», — написал он.

