Бывший политик Марис Гулбис в дискуссии на ТВ-24 посетовал на сильное расслоение общества. "Если в Исландии, где проживают всего 350 тысяч человек, средний класс составляет 80 процентов, то у нас средний класс составляет, я думаю, процентов 20. Продолжается очень сильное расслоение общества и мощный средний слой так и не формируется", - сказал М. Гулбис и напомнил о высокой инфляции, которая только усиливает расслоение. "Сейчас опять повышается акциз на топливо и значит снова все подорожает", - логично предположил бывший политик.