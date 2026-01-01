Baltijas balss logotype
Экс-политик:«У нас почему-то не создается средний класс»

Наша Латвия
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экс-политик:«У нас почему-то не создается средний класс»

Марис Гулбис предупредил: рост акциза на топливо снова приведет к повышению стоимости товаров и услуг.

Бывший политик Марис Гулбис в дискуссии на ТВ-24 посетовал на сильное расслоение общества. "Если в Исландии, где проживают всего 350 тысяч человек, средний класс составляет 80 процентов, то у нас средний класс составляет, я думаю, процентов 20. Продолжается очень сильное расслоение общества и мощный средний слой так и не формируется", - сказал М. Гулбис и напомнил о высокой инфляции, которая только усиливает расслоение. "Сейчас опять повышается акциз на топливо и значит снова все подорожает", - логично предположил бывший политик.

#мнения #Исландия #инфляция #личности #топливо #средний класс
Эдуард Эльдаров
(5)
  • IB
    Inar Bertrand
    2-го января

    Еще почему то рожать не хотят и много умирает....экономики нет чтобы выжить чиновникам опять надо брать кредит

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го января

    Воровство, глупость и мздоимство госчиновников никогда не дадут развиться среднему классу в Латвии. Если сейчас из каждого заработанного евро в частном предприятии надо отдать в виде налогов, поборов, акцизов и прочей хрени до 65 центов из каждого евро - какой нахрен средний класс?!

    И лад но бы собранные налоги тратились на действительные нужды страны (в той же Финляндии на госпортале можешь до копеечки проследить, куда ушли твои налоги). Мы же тратим на всякую хрень тира Рейл Балтие пополам с помощью Украине на золотые унитазы.. То есть в никуда.

    31
    1
  • A
    Aleks
    1-го января

    Искусственный интеллект знает,что Латвия -вторая в ЕС по расслоению населения по уровню доходов,а Затлерс не знает. На первом Болгария. А лучше всего дела со средним классом обстоят в Чехии,Словении и Словакии,где 70-75% этого класса . Пока у нас местная израильская чубайсятина рушила заводы и фабрики,эти три страны все сохранили и переориентировали промышленность,поэтому не встретишь жителей этих стран на заработках где то. Зачем нам куда то ехать,говорят они,если я в своей стране хорошо зарабатываю? Разрушение промышленности -это не ошибка?Но и ее Затлер не видит.😈

    37
    1
  • Д
    Дед
    1-го января

    В Латвии не капитализм , бюрократический национал социализм. В Латвии три класса миниолигархи, чинуши и пролетариат. Средний класс не предусмотрен формацией и будет уничтожаться чинушами, а точнее разворовываться, по причине не эффективности государства и постоянной не хватки средств. Как только у вас появятся средства , к вам придет ВИД и отберет их. Суды в Латвии защищают чинуш, так что без вариантов.

    53
    1
  • A
    Aleks
    1-го января

    Кто то технично уничтожает страну,потому что без крепкого среднего класса страна или превратится в страну одних рабов при их небольшом количестве,или перестанет существовать совсем.

    43
    1
Читать все комментарии

