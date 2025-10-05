Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как часто нужно стирать полотенца: нюансы, которые игнорируют многие хозяйки 0 185

Люблю!
Дата публикации: 05.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как часто нужно стирать полотенца: нюансы, которые игнорируют многие хозяйки

Полотенца — предметы ежедневного использования в каждом доме. Они постоянно контактируют с кожей и влагой, поэтому важно знать правильную частоту стирки. Это не только сохраняет гигиену, но и продлевает срок службы текстиля.

Банные полотенца

Полотенца, которыми вы вытираетесь после душа или ванной, лучше стирать после 3–4 использований. Влажная среда создаёт идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Если полотенце начинает неприятно пахнуть, это явный сигнал к стирке.

Кухонные полотенца

Кухонные полотенца, применяемые для рук или посуды, желательно менять каждый день. Особенно важно стирать их, если они влажные или загрязнены. Влажные полотенца на кухне могут стать источником бактерий и способствовать их распространению.

Лицевые полотенца

Полотенца для лица лучше стирать после каждого использования. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей или склонностью к акне. Частая смена полотенец помогает снизить риск размножения бактерий и поддерживать кожу в чистоте.

Советы по стирке

  • Перед стиркой сортируйте полотенца по цвету и степени загрязнения.
  • Используйте тёплую воду для эффективного удаления бактерий.
  • Не перебарщивайте с моющим средством — избыток может оставлять следы и снижать впитываемость ткани.
  • После стирки тщательно сушите полотенца, лучше на свежем воздухе или в сушильной машине.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
#дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Как не ошибиться с хурмой: выбираем самый вкусный плод по 6 простым признакам
Изображение к статье: Как не ошибиться с хурмой: выбираем самый вкусный плод по 6 простым признакам
От стритфуда до домашней кухни: все, что нужно знать о каштанах
Изображение к статье: Фото: Shutterstock
Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению
Изображение к статье: Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению
Изображение к статье: Хотите похудеть — готовьте еду дома!
Хотите похудеть — готовьте еду дома! 146
Изображение к статье: Когда яйца идут не на пользу: симптомы непереносимости, о которых важно знать
Когда яйца идут не на пользу: симптомы непереносимости, о которых важно знать 202
Изображение к статье: Эти 3 мысли воруют ваше счастье — проверьте, есть ли они у вас
Эти 3 мысли воруют ваше счастье — проверьте, есть ли они у вас 255
Изображение к статье: Выключаю новости — включаю страуса: психологи объяснили, почему мы это делаем
Выключаю новости — включаю страуса: психологи объяснили, почему мы это делаем 166

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 10
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 19
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 25
Изображение к статье: Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем
Люблю!
Чистота в спальне — здоровье в доме: как правильно ухаживать за постельным бельем 23
Изображение к статье: Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье Эксклюзив!
Бизнес
2
Заемные деньги разогрели рынок: население Латвии ринулось скупать новое жилье 2 25
Изображение к статье: США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России
В мире
США раскрыли, сколько кубинцев воюют в Украине на стороне России 30
Изображение к статье: Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду
Наша Латвия
Сегодня синоптики обещают хорошую осеннюю погоду 10
Изображение к статье: «Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением
Lifenews
«Сногсшибательна!» — Полина Диброва удивила поклонников эффектным преображением 19
Изображение к статье: «Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны
В мире
«Эй, тыл, дай нам людей»: украинский ветеран о жесткой арифметике войны 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео