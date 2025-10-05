Полотенца — предметы ежедневного использования в каждом доме. Они постоянно контактируют с кожей и влагой, поэтому важно знать правильную частоту стирки. Это не только сохраняет гигиену, но и продлевает срок службы текстиля.

Банные полотенца

Полотенца, которыми вы вытираетесь после душа или ванной, лучше стирать после 3–4 использований. Влажная среда создаёт идеальные условия для размножения бактерий и грибков. Если полотенце начинает неприятно пахнуть, это явный сигнал к стирке.

Кухонные полотенца

Кухонные полотенца, применяемые для рук или посуды, желательно менять каждый день. Особенно важно стирать их, если они влажные или загрязнены. Влажные полотенца на кухне могут стать источником бактерий и способствовать их распространению.

Лицевые полотенца

Полотенца для лица лучше стирать после каждого использования. Это особенно актуально для людей с чувствительной кожей или склонностью к акне. Частая смена полотенец помогает снизить риск размножения бактерий и поддерживать кожу в чистоте.

Советы по стирке

Перед стиркой сортируйте полотенца по цвету и степени загрязнения.

Используйте тёплую воду для эффективного удаления бактерий.

Не перебарщивайте с моющим средством — избыток может оставлять следы и снижать впитываемость ткани.

После стирки тщательно сушите полотенца, лучше на свежем воздухе или в сушильной машине.

Источник: 1001sovet