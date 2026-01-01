Политолог Юргис Лиепниекс на своем yutube-канале в дискуссии с психотерапевтом и публицистом Нилом Константиновым назвал очень странной традицию, когда народ за несколько минут до Нового года поздравляют по ТВ и премьер, и президент. "Я даже не знаю, в какой еще стране есть нечто подобное. В больших европейских странах точно такого нет", - заметил Ю. Лиепниекс.

Он напомнил, что изначально латвийцев поздравлял только глава правительства. Все изменилось тогда, когда премьером стал Шкеле, который умел новогоднее выступление использовать для подъема своей популярности. И тут тогдашний президент Вайра Вике-Фрейберга решила, что ей бы тоже надо подумать о своем политическом рейтинге. И после выступления премьера следовало выступление президента.

Менялись премьеры и президенты, но... установившуюся традицию никто не менял.

Говоря о нынешних выступлениях Силини и Ринкевича, Константинов назвал эти спичи весьма слабыми. Особенно от Константинова "досталось" Ринкевичу - по мнению эксперта, президенту написали такую речь, которая ему совершенно не подходит.

"Он советовал людям в темное время суток носить отражатели, а также не купаться пьяными. Возможно, это актуальные проблемы, но разве это проблемы уровня президента и для новогодней ночи?" - сокрушался психотерапевт.