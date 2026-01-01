Baltijas balss logotype
«Это очень странная традиция». Политолог о новогодних выступлениях премьера и президента 2 2403

Политика
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Это очень странная традиция». Политолог о новогодних выступлениях премьера и президента

По мнению экспертов, новогодние речи руководителей Латвии былт весьма слабые.

Политолог Юргис Лиепниекс на своем yutube-канале в дискуссии с психотерапевтом и публицистом Нилом Константиновым назвал очень странной традицию, когда народ за несколько минут до Нового года поздравляют по ТВ и премьер, и президент. "Я даже не знаю, в какой еще стране есть нечто подобное. В больших европейских странах точно такого нет", - заметил Ю. Лиепниекс.

Он напомнил, что изначально латвийцев поздравлял только глава правительства. Все изменилось тогда, когда премьером стал Шкеле, который умел новогоднее выступление использовать для подъема своей популярности. И тут тогдашний президент Вайра Вике-Фрейберга решила, что ей бы тоже надо подумать о своем политическом рейтинге. И после выступления премьера следовало выступление президента.

Менялись премьеры и президенты, но... установившуюся традицию никто не менял.

Говоря о нынешних выступлениях Силини и Ринкевича, Константинов назвал эти спичи весьма слабыми. Особенно от Константинова "досталось" Ринкевичу - по мнению эксперта, президенту написали такую речь, которая ему совершенно не подходит.

"Он советовал людям в темное время суток носить отражатели, а также не купаться пьяными. Возможно, это актуальные проблемы, но разве это проблемы уровня президента и для новогодней ночи?" - сокрушался психотерапевт.

#президент #Латвия #традиции #критика #мнение эксперта #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • АП
    Алексей Попович
    2-го января

    Слишком много болтают, конечно не как в 90-00ые, когда премьер мог 20 минут по бумажке зачитывать, какая была инфляция, сколько стоил лат и сколько метров асфальта починили, но все равно много лишнего. Выйди, поздравь с наступающим, пожелай успехов, здоровья и ТД и все, не надо этого бла-бла-бла на 10 минут.

    21
    1
  • A
    Aleks
    2-го января

    От выступлений и поздравлений этих людей жить лучше не становится и рейтинги им не повышает абсолютно. Лучше б вышли и сказали общемировую фразу всех примьеров и президентов,которые не любят свою страну и народ:Денег нет,но вы держитесь! Хоть было бы по честному.😈👽

    26
    3

